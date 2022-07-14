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中壢殯葬區道路坑洞補不平危險增 民代籲慎重處理

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢培英路266號附近坑洞近幾個月多次修補。圖／市議員謝美英提供
桃園中壢培英路266號附近坑洞近幾個月多次修補。圖／市議員謝美英提供

桃園中壢培英路為殯葬園區周邊道路，往來車輛眾多難免出現大小坑洞，唯獨培英路266號的某個坑洞幾個月下來反覆維修，民代接獲陳情表示，公所是在消化預算還是能力不足；中壢區公所則回應指出，該路段因目前有大型建案興建中，及地下管線挖掘，考量避免浪費公帑，採臨時性修補。

培英路為中壢殯葬園區重要道路之一，有殯葬業者反映近中壢許多道路柏油重鋪，鋪得又快又好，獨獨培英路，管線單位挖過之後，回填數次依舊坑坑洞洞，民眾「差點犁田」。

市議員謝美英接獲陳情會勘發現，此坑洞3月30日下陷，施工後填平坑洞卻不平整，而4月18日又再浚挖填補，平均每月修補一次，不僅愈補愈大洞，還愈來愈不平，讓行車安全大打折扣。

殯葬業者范姜先生表示，因工作關係時常會騎乘小型電動車，有次有業者輪子直接卡在洞裡後摔傷，每次都只有區域補強，下過雨後坑洞又出現，感覺培英路道路問題被遺忘。

謝美英氣憤的說，除了先天不良路幅太窄外，一遇到好日子或道路維修，整條路簡直無法通行，1個坑洞要補多次的原因到底為何，是消化預算還是能力不足，市府針對培英路應該比一般道路更慎重，避免影響到民眾重要的道別時刻。

中壢區公所工務課指出，該路段因目前有大型建案興建中，另去年6月至今陸續管線單位申請挖掘該路段，近期台電預計今年8月底申請挖培英路890公尺長，加上今年1至6月底降雨日數多達79日，瀝青混凝土鋪面忌降雨及重車行駛頻繁嚴重影響道路品質，造成坑洞出現，而舊有管挖回填不實導致一直沉陷，造成修補成效不佳。

工務課說，考量避免浪費公帑，採臨時性修補，已通知臨近建案於管挖後針對無管挖區域重車行駛路段區塊修補，並於施工期間維護路面平整，公所巡修人員同時機動性臨時性修補。

謝美英氣憤表示，坑洞補了又補還未修好，原因為何。圖／市議員謝美英提供
謝美英氣憤表示，坑洞補了又補還未修好，原因為何。圖／市議員謝美英提供
桃園中壢培英路266號附近坑洞近幾個月多次修補，謝美英批愈修愈差。圖／市議員謝美英提供
桃園中壢培英路266號附近坑洞近幾個月多次修補，謝美英批愈修愈差。圖／市議員謝美英提供

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