家屬變志工 他一個月一次至慈濟苗栗日照演奏薩克司風

苗栗慈濟園區日照中心一場固定的約會，音樂志工彭德懷為學員長輩演奏薩克司風，他從學員變志工，每個月一次遠道桃園市中壢區而來， 至今一年半不輟，感恩回饋也自娛娛人。

苗栗慈濟園區日照中心今天如例，響起悠揚薩克司風樂聲，長輩跟著擊掌打節拍，有學員聽到熟悉的客家歌謠，上台拿起麥克風展露歌喉，氣氛相當熱絡，日照中心主任林秋燕對場景不陌生，彭德豐的演奏大受歡迎。

彭德豐的胞弟生前因腦瘤手術後恢復不如預期，入托慈濟苗栗日照中心，彭德豐分享說，胞弟原本在家白天睡、夜晚不睡，到中心後獲得改善，他很感恩工作人員照顧，可惜去年疫情嚴峻，日照中心停止上課，弟弟身體每下愈況，頻繁進出醫院，最後沒能再回到日照中心上課。

吹奏薩克斯風是彭德豐退休後培養的興趣，學了5年，抱著自娛娛人及回饋的心情，應邀約從2021年1月起，每個月一次開車從中壢載樂器、譜架，至慈濟苗栗日照中心演奏，弟弟的離開，也沒有影響，彭德豐維持約定，每月一次來演奏。

有學員最期待這場音樂的約會，表示聽著薩克斯風的演奏，心情也跟著音符快樂、傷悲；還有學員每次聽演奏，都會想起和彭德豐弟弟相處的日子，雖然心情有點難過，但看到彭德豐健健康康吹奏薩克斯風，還是很開心。