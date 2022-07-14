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家屬變志工 他一個月一次至慈濟苗栗日照演奏薩克司風

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
彭德豐一年半以來每個月一次至苗栗慈濟園區日照中心演奏薩克司風，大受長輩歡迎。圖／卓冠伶提供
彭德豐一年半以來每個月一次至苗栗慈濟園區日照中心演奏薩克司風，大受長輩歡迎。圖／卓冠伶提供

苗栗慈濟園區日照中心一場固定的約會，音樂志工彭德懷為學員長輩演奏薩克司風，他從學員變志工，每個月一次遠道桃園市中壢區而來， 至今一年半不輟，感恩回饋也自娛娛人。

苗栗慈濟園區日照中心今天如例，響起悠揚薩克司風樂聲，長輩跟著擊掌打節拍，有學員聽到熟悉的客家歌謠，上台拿起麥克風展露歌喉，氣氛相當熱絡，日照中心主任林秋燕對場景不陌生，彭德豐的演奏大受歡迎。

彭德豐的胞弟生前因腦瘤手術後恢復不如預期，入托慈濟苗栗日照中心，彭德豐分享說，胞弟原本在家白天睡、夜晚不睡，到中心後獲得改善，他很感恩工作人員照顧，可惜去年疫情嚴峻，日照中心停止上課，弟弟身體每下愈況，頻繁進出醫院，最後沒能再回到日照中心上課。

吹奏薩克斯風是彭德豐退休後培養的興趣，學了5年，抱著自娛娛人及回饋的心情，應邀約從2021年1月起，每個月一次開車從中壢載樂器、譜架，至慈濟苗栗日照中心演奏，弟弟的離開，也沒有影響，彭德豐維持約定，每月一次來演奏。

有學員最期待這場音樂的約會，表示聽著薩克斯風的演奏，心情也跟著音符快樂、傷悲；還有學員每次聽演奏，都會想起和彭德豐弟弟相處的日子，雖然心情有點難過，但看到彭德豐健健康康吹奏薩克斯風，還是很開心。

林秋燕表示，日照中心這班長輩特愛唱歌，彭德豐一吹奏薩克司風，幾乎都會一起打拍子哼哼唱唱，還有人會衝上台高歌，不但可以放鬆心情，也可以刺激認知與社交能力，延緩失智與失能。

彭德豐一年半以來每個月一次至苗栗慈濟園區日照中心演奏薩克司風，大受長輩歡迎。圖／卓冠伶提供
彭德豐一年半以來每個月一次至苗栗慈濟園區日照中心演奏薩克司風，大受長輩歡迎。圖／卓冠伶提供

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