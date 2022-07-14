快訊

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

天氣熱爆！他網購一盒雞蛋忘在廚房 15天後「孵出活生生小雞」

今增89染疫歿略升…累計7064死 校正回歸1名80多歲老婦排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹球場龍隊售票近萬張 非賽期主打「孩子的棒球場」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場22日開賽。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場22日開賽。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場重建完工將於22日啟用，成為最新的中職主場，味全龍對戰富邦悍將三連戰售票已賣出近萬張。味全龍今天指出，球隊復出推手魏應充為推動親子健康休閒，已將非賽事期間的場地運用定位為「新竹孩子的棒球場」，將開放新竹的社區棒球隊及弱勢孩童參觀球場。

新竹市立棒球場由市府委外營運希望達成球場智慧化、球團在地化、培訓基層化目標。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，創辦人魏應充一直希望能推動棒球經濟生態圈，除了捐助基層棒球隊，也推動味全龍復出，並贊助接棒未來女子棒球隊。

新竹棒球場重生回歸，非賽事期間將營造「新竹孩子的棒球場」。基金會指出，依據初步規畫，未來風城在地的社區棒球隊、公益團體等資源較不足或對棒球有興趣的單位，基金會會朝協助免費使用場地的方向，來安排公益型體驗參觀或練習、辦比賽。

球團日前先開放主卡會員購買味全龍三連戰新竹套票、例行賽門票，開賣2日已售出近萬張門票，球團今天於味全龍官方售票網與App、FamiPort全面開賣下半季例行賽門票，歡迎新竹所有熱愛棒球的民眾一起見證新球棒球場歷史性的重生回歸。

延伸閱讀

中職／猿克龍 郭永維單場4打點 黃子鵬奪MVP

中職／黃子鵬7局失1分屠龍 防禦率超車又被德保拉擠下

新竹棒球場22日開打 地下停車場僅供機車停、1次20元

中職／新竹棒球場「重生」 味全龍22日三連戰明午開放售票

相關新聞

中壢殯葬區道路坑洞補不平危險增 民代籲慎重處理

桃園中壢培英路為殯葬園區周邊道路，往來車輛眾多難免出現大小坑洞，唯獨培英路266號的某個坑洞幾個月下來反覆維修，民代接獲...

家屬變志工 他一個月一次至慈濟苗栗日照演奏薩克司風

苗栗慈濟園區日照中心一場固定的約會，音樂志工彭德懷為學員長輩演奏薩克司風，他從學員變志工，每個月一次遠道桃園市中壢區而來...

新竹球場龍隊售票近萬張 非賽期主打「孩子的棒球場」

新竹市立棒球場重建完工將於22日啟用，成為最新的中職主場，味全龍對戰富邦悍將三連戰售票已賣出近萬張。味全龍今天指出，球隊...

台鐵桃園車站空調壞了熱爆 代理站長：會盡力積極趕辦

近期高溫炎熱，民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨透露，台鐵桃園站售票大廳冷氣故障，修好竟要等200個工作天。賴香伶今中午去桃園...

苗縣+665 負壓、專責病房及加護病房平均占床率達6成

苗栗縣今天新增665例，今年迄今累計本土案例8萬2131人，人口占比確診率達15.34%。

因遷戶籍遭工會成員告發妨害投票 賴香伶：尊重處理

華航企業工會理事長劉惠宗等3人因2018年遷戶籍到桃園市，遭法院認定是幽靈人口判刑。3人今至桃園地檢署告發桃園市長參選人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。