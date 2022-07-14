新竹球場龍隊售票近萬張 非賽期主打「孩子的棒球場」

新竹市立棒球場重建完工將於22日啟用，成為最新的中職主場，味全龍對戰富邦悍將三連戰售票已賣出近萬張。味全龍今天指出，球隊復出推手魏應充為推動親子健康休閒，已將非賽事期間的場地運用定位為「新竹孩子的棒球場」，將開放新竹的社區棒球隊及弱勢孩童參觀球場。

新竹市立棒球場由市府委外營運希望達成球場智慧化、球團在地化、培訓基層化目標。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，創辦人魏應充一直希望能推動棒球經濟生態圈，除了捐助基層棒球隊，也推動味全龍復出，並贊助接棒未來女子棒球隊。

新竹棒球場重生回歸，非賽事期間將營造「新竹孩子的棒球場」。基金會指出，依據初步規畫，未來風城在地的社區棒球隊、公益團體等資源較不足或對棒球有興趣的單位，基金會會朝協助免費使用場地的方向，來安排公益型體驗參觀或練習、辦比賽。

球團日前先開放主卡會員購買味全龍三連戰新竹套票、例行賽門票，開賣2日已售出近萬張門票，球團今天於味全龍官方售票網與App、FamiPort全面開賣下半季例行賽門票，歡迎新竹所有熱愛棒球的民眾一起見證新球棒球場歷史性的重生回歸。