台鐵桃園車站空調壞了熱爆 代理站長：會盡力積極趕辦

近期高溫炎熱，民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨透露，台鐵桃園站售票大廳冷氣故障，修好竟要等200個工作天。賴香伶今中午去桃園火車站會勘，站內體感溫度高達35度多，讓人吃不消。台鐵桃園站代理站長黃智郁指出，會盡力積極地去趕辦。

賴香伶表示，台鐵局對於桃園站的臨時站體，在空調方面從去年11月陸續主機故障，到今年5月1日才決標，8月1日才要施作，這大半年的時間都耗費掉了，因為這個在行政責任上是有疏失的。

造成現在旅客抱怨連連，現在中午十二點，在站體內部體感溫度都還有35點多度這個狀況，顯示就沒有冷氣空調來降溫，這是第一個相信大家會抱怨的主因。

第二個，現在的採購程序剛剛站長有提到說，是因為採購程序需要作業時間。她認為，在去年10月就已經知道有故障的問題，在今年年初其實就應該要預採購甚至要報備到交通部協助辦理。

不能因為預算採購的程序公告，預算上又有鐵道局跟台鐵局的糾紛，到最後4月26日台鐵局自己去找錢來進行公告跟採購，才會延宕到現在。大家在交通上面信任大眾運輸的服務品質大打折扣，這是覺得比較遺憾的地方。

第三，希望在這邊進出的旅客也好，業務上的工作同仁也好，其實他們才是這裡面最辛苦的，等於是24小時要在這個站裡面，所以到夜間還比較涼，可是現在中午的時間體感溫度可能會到40幾度，對人身心健康、中暑、長時間水分不足，對身體很不好。

對於乘客來講雖然是通勤族，但他也會感受到整個空間跟這個狀況一直都沒有改善。賴指出，今天的訴求是希望從施工的施作工期裡面盡量請交通部協助把台鐵局跟這些專業的廠商，儘速研議縮短施工期限，「因為兩百天大家都覺得太不可思議了！」

現在說縮短到150天，這還限於站方講的必要的機器等等都還沒有完備，也沒有把握。她說，相信要有更多的人來協助，如果在專業上需要競選團隊作輔助也很樂於。

最後，希望這個事情不要再發生，特別是鐵路地下化的站體上不是只有這個地方，從新北到中壢往下都有可能會因為施工來造成說這個空調方面及維運方面的風險性，整體上面還是要評估，有沒有在訂型施作的情況之下，不影響施工進度但在方法上是比較智慧型的，不是說各司其職、各管各的，最後問題沒解決還把問題延宕下去。