苗縣+665 負壓、專責病房及加護病房平均占床率達6成

苗栗縣今天新增665例，今年迄今累計本土案例8萬2131人，人口占比確診率達15.34%。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，目前全縣負壓隔離、專責病房及專責加護病房總計143床，平均占床率60%，床數尚足夠。

民眾除配合居家快篩陽性以視訊醫療方式進行診斷，落實居家照護早期用藥可有效防範重症，尤其65歲以上長者及患有糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險因子的確診民眾，應遵從醫囑建議，儘早服用抗病毒藥物。