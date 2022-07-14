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苗縣+665 負壓、專責病房及加護病房平均占床率達6成
苗栗縣今天新增665例，今年迄今累計本土案例8萬2131人，人口占比確診率達15.34%。
苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，目前全縣負壓隔離、專責病房及專責加護病房總計143床，平均占床率60%，床數尚足夠。
民眾除配合居家快篩陽性以視訊醫療方式進行診斷，落實居家照護早期用藥可有效防範重症，尤其65歲以上長者及患有糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險因子的確診民眾，應遵從醫囑建議，儘早服用抗病毒藥物。
她指出，避免重症發生請民眾盡量打好、打滿新冠疫苗，才能保護自己跟家人，近來其他縣市出現多起兒童因感染新冠肺炎伴隨兒童多系統炎症徵候群（MIS-C），家長讓家中幼兒接種完整劑次疫苗是最佳防護方式。
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