因遷戶籍遭工會成員告發妨害投票 賴香伶：尊重處理

華航企業工會理事長劉惠宗等3人因2018年遷戶籍到桃園市，遭法院認定是幽靈人口判刑。3人今至桃園地檢署告發桃園市長參選人張善政、林智堅、賴香伶選前遷戶籍。對此，賴香伶今中午受訪表示，就尊重該怎麼辦就怎麼處理。

賴香伶說，該案當時二審對他們比較站在說有一個居住事實的話，其實不涉及到刑法的影響投票的事情，結果到最高法院推翻原來的判決，覺得有點遺憾。

賴香伶表示，至於說法律上面，他們都是個人性的戶籍移動，並不涉及是好像為了特定人去遷戶籍，事情是不太一樣，但就事論事，法律上的見解我們也沒辦法說去做一些預判，就尊重該怎麼辦就怎麼處理這樣子。

劉惠宗、理事朱良駿及空服員工會理事長趙剛，2018年遷戶籍至桃園市，投票支持參選市長的工會秘書長朱梅雪，日前遭最高法院駁回上訴、認定是「選舉幽靈人口」判刑，3人今至桃園地檢署告發各黨籍桃園市長參選人張善政、林智堅、賴香伶選前遷戶籍。

趙、朱、劉2018年遭桃園檢方認定違反刑法146條「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」起訴，一審判3月徒刑，褫奪公權一年，高院二審則認定有居住事實，改判無罪，但最高法院撤銷判決，發回更審改判有罪，維持一審判決；最高法院今年5月再駁回上訴，全案定讞。