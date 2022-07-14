竹市獲營建署補助將砸2.6億 改善香山中華路30處路口

新竹市政府今天指出，已經成功獲營建署補助，將投入總經費2.6億元，優先改善香山區中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）共30處路口，全長8.5公里，著重路口纜線下地、退縮行人穿越線、新設行人庇護島及人行道、新增左轉專用道，同時改善城市景觀，預計今年底動工、2023年內完工。

代理市長陳章賢說，早期台灣道路工程「以車為本」，缺乏行人路權優先觀念，市府推動竹市步行環境改善計畫，並將減法美學導入公共工程，今年4月市府獲「提升道路品質2.0」核定補助，優先辦理香山區中華路30處路口道路環境改善工程。

工務處說明，工程已進入規畫階段，打造「以人為本，行人優先」友善道路；工程分三大部分，第一、為提升行人安全，退縮行人穿越線、增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間；第二、為讓交通安全順暢，增設左轉專用車道，有效分流轉彎車與直行車。

第三、提升街道景觀，規畫道路鋪面改善、纜線下地、號誌共桿，另進行局部中央分隔島及人行道設施帶植栽綠美化，惟考量中華路路樹受限位置臨海及樹穴較小等原因，將優先改善加寬路段分隔島，選用適合樹種示範，營造中華路為綠色景觀路廊。