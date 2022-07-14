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首波計程車防疫加碼補貼款7月15日入帳 桃竹苗逾6千輛通過
交通部續向行政院爭取防疫物資經費補貼，協助計程車業者於防疫期間加強清消及減輕經濟負擔；
行政院同意除日前提供2730元補貼額度外，再增2270元加碼補貼，每輛車可獲得5000元補貼。 新竹區監理所表示，桃、竹、苗地區第1波有6736輛計程車獲審核通過，明天（15日）將統一撥款。
新竹區監理所表示，延長防疫物資補貼相關規定已於本月7日發布，今年6月至年底期間的防疫物資補貼是採1次性預撥補貼款，桃、竹、苗地區由各監理站受理及撥付，將援用之前大車每日22元，小車每日15元的補貼標準實施。
桃、竹、苗地區第1波申請者中，已有6736輛計程車獲得審核通過，將於明（15日）統一撥款至申請者帳戶，核撥比例已達90%以上；後續提出申請者，經車輛轄管監理所站審核資料無誤後，預計7日內可完成撥款入帳。
考量計程車空間較小且搭乘乘客不特定，為鼓勵計程車加強清消，及增設車內透明隔簾、隔板等防疫裝置，行政院已同意除了日前的2730元補貼額度外，再加碼補貼2270元，以2022年6月1日當日列管在籍之計程車為準，每輛車可獲得5000元的防疫物資補貼。
新竹區監理所提醒，此次計程車防疫物資補貼採預先撥付方式核發，補貼期間屆滿後計程車業者仍須依規定檢具請款書向車輛轄管監理所站辦理核銷。此外，於今年6月1日至12月31日補貼期間，車輛如有辦理報停、報廢、繳銷、吊銷、註銷及環保回收等情形，須依規定比例繳回補貼款。
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