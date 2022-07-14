夏令營學採訪、攝影、拒菸害 竹縣小學生圓主播夢

新竹縣菸害防制小記者夏令營，疫情後睽違兩年再次登場，小學生透過活動認識菸品危害、學客語、玩桌遊認識菸害，也拿起相機學攝影、新聞採訪播報和配音，圓夢當小主播。2梯次80名額開放報名即秒殺，首梯次活動今天在竹北新瓦屋登場。

新竹縣副縣長陳見賢表示，根據縣府衛生局資料顯示，竹縣近年抽菸年齡呈下降且增多趨勢；而菸品是頭號健康殺手，除造成健康危害，更可能影響身心及社會發展。

縣府衛生局運用衛福部國民健康署菸品健康福利捐補助經費，舉辦「菸害防制宣導校園小記者夏令營」，透過趣味活動，讓拒菸宣導教育從小扎根。

菸害防制夏令營活動，開放竹縣國小4到6年級學生報名參加，首梯次7月14至15日登場，第二梯將於7月25至26日舉辦。

活動內容將菸害防制內容結合至新聞採訪、撰稿和播報技巧，以及攝影拍攝；由專業新聞主播及攝影記者現場指導，以輕鬆活潑方式帶領小朋友認識菸害，再透過新聞模擬劇，讓小朋友化身為專業的小小記者與主播，為自己錄製宣導影片。

夏令營活動亦結合桌遊課程，讓小學生邊玩桌遊邊認識菸害；同時融入母語課程、規畫菸害客語教學，讓拒菸反菸觀念，向下扎根落實到家園與社區。

此外，台大新竹生醫醫院竹東院區醫師也到場，教小學生了解二代戒菸觀念，認識各種菸品及電子煙危害，提醒電子煙含尼古丁會毒害青少年大腦，影響學習、注意及記憶力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康