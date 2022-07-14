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影／與英系結盟 鄭文燦帶隊與翁章梁城市論壇交流
桃園市長鄭文燦上午率領市府團隊主管，參訪嘉義縣交流，舉辦桃嘉雙城論壇，縣長翁章梁率縣府團隊陪同，鄭文燦元月任命英系掌門、立委陳明文的女兒陳冠穎，接任青年事務局局長，這2天接連到嘉義縣跑行程、辦論壇交流，引發外界鄭文燦與英系結盟，更上一層樓的政治聯想。
鄭文燦說，嘉義縣在翁章梁帶領下，正在開發科園區等產業園區，邁向農工大縣，正在實現，嘉義縣智慧漁業、農業領先全國，值得桃園學習，嘉義縣與桃園縣有很多城市治理經驗，可以彼此交流學習，雙方團隊參訪，舉辦論壇交流。
翁章梁說，桃園市六都人口增加最多，市民又年輕化，不管是城市治理，土地利用、青年及工業發展等，都值得嘉義縣借鏡學習，嘉縣府與桃園市府團隊辦論壇交流，對公務員學習成長，幫助很大。
翁章梁陪鄭文燦參訪義竹鄉台灣寶蝦智能養殖場，由養殖場主人陳泓碩簡報，體驗拉魚網撈魚蝦樂趣，陳泓碩致贈自家養殖的富貴魚跟金鯧魚，祝福鄭文燦「富貴金昌」，鄭文燦開心地手拿捕撈的富貴魚，再將魚兒放回魚塭，翁章梁帶領兩縣市團隊主管，喊「嘉義、桃園富貴金昌」。
8年級生的陳明文女兒陳冠穎，隨鄭文燦市長南下參訪，陳冠穎曾參與2020總統大選，擔任幕僚，選後擔任民進黨青年部副主任，曾出版「我的老闆是總統」一書，陳冠穎受注目，下午與主管參加在長榮文苑嘉義酒店辦的城市論壇。
由於鄭文燦一直被點名可能挑戰2024，還可能擔任下任行政院長，如今陳冠穎進入桃園市政府，鄭文燦與嘉義縣舉辦城市論壇交流，昨天又南下參加饗賓嘉義食材中心開工典禮，鄭文燦與翁章梁都是學運世代綠營政治明星，黨內解讀鄭文燦與英系形成結盟關係。
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