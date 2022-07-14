通霄又見傾倒廢棄物！地主傾倒5卡車臭雞糞遭檢舉

苗栗縣通霄鎮內湖里國3交流道附近，昨天下午有民眾路過聞到惡臭，發現一旁農地倒了高如小山的糞土，立即通報警方並聯繫環保局前往稽查，經調查後依違反區域計畫法送辦。

日前通霄交流道附近丘陵地被濫倒1車約30噸事業廢棄物，尚未偵破；前天清晨，通霄新埔也發生一起濫倒土方的砂石車翻覆意外。未料，昨午又發生違法傾倒雞糞事件，引發警方高度重視，提醒民眾共同守護地方，發現疑似載運廢棄物車輛立即報警協處。

據了解，該休耕多年已荒廢的農地，多人繼承持分，使用糾紛不斷，上月初賴姓地主未申請傾倒大量來源不明土方，稱要改良農地，結果挨罰。昨午賴男再度找人傾倒5車、每車約20噸來源不明雞糞糞土，並出動怪手整地，引發其他土地持有人不滿，同時惡臭也讓附近居民難忍，要求立即覆土改善。

環保局表示，合法畜牧場的糞土屬事業廢棄物，糞土再利用也須依照農政法規辦理，運輸車輛無隨車證明，可依來源不明開單處6到30萬元罰款。昨午公所也派員到場稽查，發現地主並未申請農田改良，會依違反區域計畫法開罰。