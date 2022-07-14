快訊

高雄某高中爆女師被學生性騷 反遭議論「被摸一下會怎樣」幾近崩潰

教育部拍板台首大全面停招 近300學生提前分發安置

又跌了！日幣臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通霄又見傾倒廢棄物！地主傾倒5卡車臭雞糞遭檢舉

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
警方昨接獲舉報到場調查，但兩名現場整地工人也不清楚糞土來源。圖／民眾提供
警方昨接獲舉報到場調查，但兩名現場整地工人也不清楚糞土來源。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮內湖里國3交流道附近，昨天下午有民眾路過聞到惡臭，發現一旁農地倒了高如小山的糞土，立即通報警方並聯繫環保局前往稽查，經調查後依違反區域計畫法送辦。

日前通霄交流道附近丘陵地被濫倒1車約30噸事業廢棄物，尚未偵破；前天清晨，通霄新埔也發生一起濫倒土方的砂石車翻覆意外。未料，昨午又發生違法傾倒雞糞事件，引發警方高度重視，提醒民眾共同守護地方，發現疑似載運廢棄物車輛立即報警協處。

據了解，該休耕多年已荒廢的農地，多人繼承持分，使用糾紛不斷，上月初賴姓地主未申請傾倒大量來源不明土方，稱要改良農地，結果挨罰。昨午賴男再度找人傾倒5車、每車約20噸來源不明雞糞糞土，並出動怪手整地，引發其他土地持有人不滿，同時惡臭也讓附近居民難忍，要求立即覆土改善。

環保局表示，合法畜牧場的糞土屬事業廢棄物，糞土再利用也須依照農政法規辦理，運輸車輛無隨車證明，可依來源不明開單處6到30萬元罰款。昨午公所也派員到場稽查，發現地主並未申請農田改良，會依違反區域計畫法開罰。

地主整地卻未申請農田改良，又任意傾倒來源不明糞土，遭民眾舉報。圖／民眾提供
地主整地卻未申請農田改良，又任意傾倒來源不明糞土，遭民眾舉報。圖／民眾提供

延伸閱讀

偷雞不著蝕把米！濫倒廢土半路翻車 司機手骨折送醫

拒背黑鍋 通霄代表會擱置公所刪游泳池預算案

坤輿案翻版？通霄事廢場開發案傳出將重啟 自救會力阻

苗栗通霄搶修建里民活動中心 二次施工問題多

相關新聞

通霄又見傾倒廢棄物！地主傾倒5卡車臭雞糞遭檢舉

苗栗縣通霄鎮內湖里國3交流道附近，昨天下午有民眾路過聞到惡臭，發現一旁農地倒了高如小山的糞土，立即通報警方並聯繫環保局前...

桃園媒合活魚包裝 助南部外銷石斑魚

受中國大陸祭出石斑魚禁令影響，桃園與台南、高雄及屏東等縣市政府為打開新通路，共同行銷，透過世界聯合水產公司克服冷藏包裝、...

新竹棒球場22日開賽 議員會勘

斥資近12億元的新竹市立棒球場重建完工，22日開賽，市議會昨天首度進場考察，除關切排水溝設計、中外野視覺改善，也有人提出...

桃園站冷氣故障 修復要200天遭批

台鐵桃園站被投訴大廳冷氣故障，要等200個工作天才能修好，引發熱議。員工透露，其實冷氣早就壞了6年，常熱到快中暑，但台鐵...

夏日玩水民眾增 桃消防四大隊救災演練加強救災技能

炎炎夏日，戲水旺季將至，許多遊客選擇水域遊憩活動消暑，大溪區依山傍水，不僅有熱門的石門水庫、河濱公園、大漢溪沿岸景點，更...

菁市集活動啟動 徐耀昌期許苗栗青年品牌好物被看見

苗栗縣政府勞工及青年發展處開創青年品牌市集「菁市集」，7、8月將在苗栗、台中、新竹推出3場次展售活動，並與Yahoo奇摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。