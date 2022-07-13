夏日玩水民眾增 桃消防四大隊救災演練加強救災技能
炎炎夏日，戲水旺季將至，許多遊客選擇水域遊憩活動消暑，大溪區依山傍水，不僅有熱門的石門水庫、河濱公園、大漢溪沿岸景點，更有如桃園、石門大圳的灌溉用水圳及埤塘魚池等易溺水處所；桃市府消防第四大隊今辦水域救援訓練，盼透過練習加強救災技能。
消防第四大隊今在石門水庫阿姆坪舉辦「水域救援訓練」，包含「IRB充氣式快艇結構保養與組裝」、「離回岸」、「定點接近」、「IRB救溺」等項目，並分組模擬救溺演練，考驗救災及救護人員間相互搭配，迅速、安全的將患者救起。
這次訓練更集合消防人員及義勇消防人員一同訓練技術，圳頂義消分隊長楊祥欽說，義消人員機動性強，能在第一時間集結，協助執行災害搶救工作，更是提供救災人員充分的後勤照護，期盼未來持續於救災現場齊心合作。
第四大隊長郭百倫表示，消防人員唯有透過不斷的訓練，方能在救災現場因應各種狀況，也呼籲民眾，前往合法且有救生設備與人員戲水地點遊憩，並隨時注意環境及自身狀況，萬一發現他人溺水狀況，勿貿然下水需立即打電話求助。
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