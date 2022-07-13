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菁市集活動啟動 徐耀昌期許苗栗青年品牌好物被看見

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「菁市集」今年邁入第4年，活動以「菁漾苗栗」為主題，苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動，讓世界看見苗栗青年品牌。圖／苗栗縣政府提供
「菁市集」今年邁入第4年，活動以「菁漾苗栗」為主題，苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動，讓世界看見苗栗青年品牌。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府勞工及青年發展處開創青年品牌市集「菁市集」，7、8月將在苗栗、台中、新竹推出3場次展售活動，並與Yahoo奇摩超級商城合作，上架電商平台促銷青創、青農好物商品，縣長徐耀昌期望「菁市集」讓世界看見。

「菁市集」今年邁入第4年，活動以「菁漾苗栗」為主題，7月22日至24日辦理台中草悟道「輕輕慢森活」，8月5日至6日在苗栗尚順育樂世界「漾漾青栗亮」，8月27日至28日在新竹遠東巨城百貨「戀戀好時光」。

勞青處指出，3場次展售活動，安排藝文團隊表演、DIY手作體驗等，單筆消費滿100元，即可累計1點，集滿5點可兌換當天市集100元現金折價券1張，此外，與菁市集活動現場畫面合影，並在個人社群媒體公開打卡發文，到服務台出示手機畫面，即可兌換當天市集50元現金折價券1張。

今年首創的線上市集活動，9月、10月間還搭配「菁市集」品牌在Yahoo奇摩超級商城，建置專屬活動網頁，且分別於9月10日中秋節、9月20日「菁市集」周年慶、10月10日雙十節，舉辦3檔次的促銷活動，每檔次7天。

徐耀昌、縣議員徐筱菁、廖秀紅等人，今天為「菁市集」活動揭開序幕，徐耀昌希望能夠提升苗栗青年品牌的知名度，為苗栗未來發展注入更多活力，透過網路無遠弗屆的力量，讓全台各地皆能買得到苗栗青年優質商品，展現苗栗的軟實力。

「菁市集」今年邁入第4年，活動以「菁漾苗栗」為主題，苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動，讓世界看見苗栗青年品牌。圖／苗栗縣政府提供
「菁市集」今年邁入第4年，活動以「菁漾苗栗」為主題，苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動，讓世界看見苗栗青年品牌。圖／苗栗縣政府提供
「菁市集」今年邁入第4年，活動以「菁漾苗栗」為主題，苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動，讓世界看見苗栗青年品牌。圖／苗栗縣政府提供
「菁市集」今年邁入第4年，活動以「菁漾苗栗」為主題，苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動，讓世界看見苗栗青年品牌。圖／苗栗縣政府提供

青年 徐耀昌 品牌

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