菁市集活動啟動 徐耀昌期許苗栗青年品牌好物被看見

苗栗縣政府勞工及青年發展處開創青年品牌市集「菁市集」，7、8月將在苗栗、台中、新竹推出3場次展售活動，並與Yahoo奇摩超級商城合作，上架電商平台促銷青創、青農好物商品，縣長徐耀昌期望「菁市集」讓世界看見。

「菁市集」今年邁入第4年，活動以「菁漾苗栗」為主題，7月22日至24日辦理台中草悟道「輕輕慢森活」，8月5日至6日在苗栗尚順育樂世界「漾漾青栗亮」，8月27日至28日在新竹遠東巨城百貨「戀戀好時光」。

勞青處指出，3場次展售活動，安排藝文團隊表演、DIY手作體驗等，單筆消費滿100元，即可累計1點，集滿5點可兌換當天市集100元現金折價券1張，此外，與菁市集活動現場畫面合影，並在個人社群媒體公開打卡發文，到服務台出示手機畫面，即可兌換當天市集50元現金折價券1張。

今年首創的線上市集活動，9月、10月間還搭配「菁市集」品牌在Yahoo奇摩超級商城，建置專屬活動網頁，且分別於9月10日中秋節、9月20日「菁市集」周年慶、10月10日雙十節，舉辦3檔次的促銷活動，每檔次7天。