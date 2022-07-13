桃園車站冷氣故障宛如烤箱 台鐵趕工盼150天能修好

台鐵桃園車站因冷氣故障，在炎熱的夏天讓旅客、站務員都熱到受不了，在桃園市長參選人、民眾黨立委賴香伶關切下，卻回應得等上200個工作天才能修好。台鐵今日回應，冷氣更新預計8月可開工，會努力縮短工期，花150天完成維修。

台鐵說明，目前使用的桃園車站是鐵道局為桃園鐵路地下化工程新建之跨站式臨時站房，於2015年啟用，2021年辦理空調保養之際，發現2台空調冰水主機故障無法修復，必須辦理更新，但未獲鐵道局回應。

台鐵局考量台灣夏季氣候異常炎熱應盡速辦理更新，所以自行籌措經費，隨即辦理招標作業，於4月26日開標、5月31日決標，決標金額328萬餘元。

台鐵局也說，為準備相關施工計畫書、職安計畫及監工注意事項等前置作業，預計8月1日開工；但由於車站空間有限，空調冰水主機設置於頂樓，下方緊鄰電車線及股道，為確保行車安全，工程作業必須利用列車停止營運時段，辦理夜間封鎖斷電才能施作。

且另冷氣更新工程尚涵蓋所經管道、送風機等測試、清潔、保養或零組件更換，所以所需工期較長，台鐵後續會努力協調廠商，提早備料並加派人手等方式，在確保安全無虞的情形下，期能縮短工期至150日曆天。

台鐵解釋，空調更新工程期間，考量施作工期長且正值炎炎夏日，目前桃園站剪收票口已裝設2台水冷扇外，車站大廳將再增設水冷扇，加強空氣流通，同時評估安裝排氣扇加強站體熱氣排出，期能提高空氣流通性，改善候車環境的舒適度。