國民黨苗栗縣黨部易主 朱立倫17日主持交接
國民黨苗栗縣黨部主委易主，苗栗縣議議會議長鍾東錦被卸任，將由前縣長劉政鴻接任，黨工證實被通知7月17日上午10點辦理交接，黨主席朱立倫會到場，鍾東錦應不會出席。
鍾東錦今天在縣黨部舉行「告別」記者會，打包主委背心、四大公投文宣品等當紀念，黨部外牆的帆布看板也下架，鍾並表示會在黨部對面把選舉看板掛至黨部對面，認為黨的提名制度有問題，黨中央現在是誰也只是一時的，初選移到大選，他準備好了，也會打贏選戰，重回國民黨。
國民黨提名縣長參選人農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘的競選帆布看板，今天下午高掛在黨部外牆，黨工指出，黨部的任務就是全力支持黨提名人，至於御任、新任主委交接，還沒有公文，但有口頭通知7月17日日辦理交接，朱主席會到場。
鍾東錦則表示，他為了避免困擾，所以先一步今天到辦公室打包，並由書記長暫時代理職務，17日交接典禮避免場面難看，為難朱主席，他不會參加。
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