溪州服務區部分露營區試營運 35帳供民眾預約住宿

由桃市府以BOT案委由桃禧航空城大飯店經營的石門水庫的溪州服務區，園區分為桃禧漫遊露營區、遊客服務中心及轉運站，原6月要試營運，卻因疫情讓工程延後，目前遊客中心及部分露營區已開放，民眾可預約住宿並使用咖啡廳、戶外設施等，至於轉運站將待2025年啟用。

占地約9公頃的溪洲旅遊服務區位於石門水庫坪林收費前方不遠，為石門水庫觀光遊憩的第一站，服務區內有景觀碼頭、親子戲水池、寶貝攀爬區、高空滑索、咖啡廳、主廚餐廳及多功能展演空間等設施；而露營區51個營帳類型包含豪華露營車、彩繪露營車、森林馬車屋、桃禧屋型帳、星空蓮花帳。

桃禧執行長李弘信指出，本月9日起園區內首先開放漫步咖啡廳、及35帳桃禧屋型帳及森林馬車屋露營區，目前暫定7、8月為試營運期，也開放戶外體驗設施包含溜索、攀爬網及親子戲水區，更結合桃園喜來登酒店餐飲，推出1泊4食豪華餐飲饗宴，推出後民眾詢問度高。

李弘信說，營區內的光臘樹成功吸引獨角仙現蹤，園區自然生態不僅豐富更適合親子在暑假期間親近大自然。