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竹北高鐵特區人口增 新建消防分隊提升救災能量

中央社／ 新竹縣13日電

竹北高鐵特區近年人口快速增加，新竹縣政府將建高鐵消防分隊，今天開工預計明年底完工後啟用，縣長楊文科表示，盼提升高鐵區的救災救護能量，保護民眾生命財產安全。

楊文科出席開工儀式致詞說，竹縣人口不斷攀升，尤其高鐵地區人口增加，縣府編列經費，新建高鐵消防分隊，未來完工後，將以救護、救災為主。

竹縣消防局長孫福佑致詞表示，新建高鐵消防分隊在隘口二路及高鐵五路交叉口，土地面積500坪，辦公廳舍為地上3層、地下1層的建築物，總樓地板面積約726坪，預計民國112年底完工。

新竹縣政府提供新聞資料指出，以往縣府消防局前往高鐵地區出勤，約需15分鐘，未來新建後，高鐵消防分隊能快速到事發地點，做最有效的處理，也對高鐵地區民眾安全更加保障。未來預計進駐20人，也針對大樓林立情況，將雲梯車列入空間規劃。

高鐵 新竹 楊文科

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