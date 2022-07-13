校園有座萬善爺廟 南庄事件2現場爭取登錄史蹟有形文資

苗栗縣南庄國中校園內有座特殊的「萬善爺」墓，埋的是日據時期「南庄事件」中戰死的數十名泰雅、賽夏及客家先民遺骸，這座墓及南江水岸公園與南庄事件歷史連結，經地方提報爭取登錄為苗栗縣史蹟有形文化資產，7月18日將在南庄鄉公所辦說明會，未來如獲審議通過，將是縣內首件獲登錄的原住民史蹟有形文化資產。

日據時期日軍掃蕩山地，西元1902年南庄賽夏族頭目阿枴發動賽夏族與泰雅族、客家先民奮勇抵抗，但在現今南庄鄉東村附近遭日軍誘殺，四、五十名先民遺骸散落河床石龍間，被善心人士集中葬於現今南庄國小運動場一帶，1935年遷葬南庄國中的萬善爺義塚內。

苗栗縣文化觀光局指出，南庄國中內的萬善爺墓位於校區司令台後方，收埋的遺骸多為泰雅族人，2020年起族人發起慰靈活動，參與者有賽夏、泰雅族人，也有客家人、閩南人及平埔族道卡斯人，藉由祭祀活動撫慰事件犧牲者，也討論以紀念活動思考各族群的和解，萬善爺墓成為族群和解及和平的象徵空間，有其歷史、族群和解的價值。

另外一個南庄事件歷史現場在現今南江水岸公園，據傳為日本當局辦歸順式及誘殺族人的地點，原為農田，南庄林業興盛時期曾為集材地，後因颱風大水地貌改變成為河濱高灘地，2018年鄉公所改建為河濱公園，供鄉民及遊客休憩，當地雖已不復120年前原有地貌，但水岸公園成為南庄事件定格的集體記憶空間，具有歷史意義及價值。