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校園有座萬善爺廟 南庄事件2現場爭取登錄史蹟有形文資

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
南江水岸公園也是南庄事件的歷史現場。圖／苗栗縣政府提供
南江水岸公園也是南庄事件的歷史現場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄國中校園內有座特殊的「萬善爺」墓，埋的是日據時期「南庄事件」中戰死的數十名泰雅、賽夏及客家先民遺骸，這座墓及南江水岸公園與南庄事件歷史連結，經地方提報爭取登錄為苗栗縣史蹟有形文化資產，7月18日將在南庄鄉公所辦說明會，未來如獲審議通過，將是縣內首件獲登錄的原住民史蹟有形文化資產。

日據時期日軍掃蕩山地，西元1902年南庄賽夏族頭目阿枴發動賽夏族與泰雅族、客家先民奮勇抵抗，但在現今南庄鄉東村附近遭日軍誘殺，四、五十名先民遺骸散落河床石龍間，被善心人士集中葬於現今南庄國小運動場一帶，1935年遷葬南庄國中的萬善爺義塚內。

苗栗縣文化觀光局指出，南庄國中內的萬善爺墓位於校區司令台後方，收埋的遺骸多為泰雅族人，2020年起族人發起慰靈活動，參與者有賽夏、泰雅族人，也有客家人、閩南人及平埔族道卡斯人，藉由祭祀活動撫慰事件犧牲者，也討論以紀念活動思考各族群的和解，萬善爺墓成為族群和解及和平的象徵空間，有其歷史、族群和解的價值。

另外一個南庄事件歷史現場在現今南江水岸公園，據傳為日本當局辦歸順式及誘殺族人的地點，原為農田，南庄林業興盛時期曾為集材地，後因颱風大水地貌改變成為河濱高灘地，2018年鄉公所改建為河濱公園，供鄉民及遊客休憩，當地雖已不復120年前原有地貌，但水岸公園成為南庄事件定格的集體記憶空間，具有歷史意義及價值。

文觀局長林彥甫表示，史蹟文化資產的登錄涉及地理空間指認、歷史觀點詮釋與解讀等議題，與其他類型文化資產比較，處理起來相對複雜，縣內目前並無史蹟文化資產的登錄，希望透過這場說明會，讓大眾對苗栗縣有形文化有更深認識、強化文資與在地居民的歷史連結。

南江水岸公園也是南庄事件的歷史現場。圖／苗栗縣政府提供
南江水岸公園也是南庄事件的歷史現場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄國中內的萬善爺墓位於校區司令台後方，地方提報爭取登錄為苗栗縣史蹟有形文化資產。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄國中內的萬善爺墓位於校區司令台後方，地方提報爭取登錄為苗栗縣史蹟有形文化資產。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄國中內的萬善爺墓位於校區司令台後方，地方提報爭取登錄為苗栗縣史蹟有形文化資產。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄國中內的萬善爺墓位於校區司令台後方，地方提報爭取登錄為苗栗縣史蹟有形文化資產。圖／苗栗縣政府提供

南庄 文化資產 苗栗縣

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