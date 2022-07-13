桃園火車站冷氣竟已壞6年以上 員工怒：工作到想吐
台鐵桃園站今天被爆出，大廳冷氣故障，卻得等上200個工作天才能修好，引發外界議論。車站工作人員下午向記者透露，其實桃園車站冷氣早就壞了6年，常有員工熱到快中暑，台鐵卻年年都用理由推託，從未改善。站方表示，冷氣故障問題，今年已發包廠商維修，目前會先加裝排風扇和水冷氣，期間請旅客體諒。
台鐵桃園站是僅次於台北車站的全台第2大站，每天有3萬多人進出，不過多數乘客不會在車站久留，因此在今天民眾黨立委賴香伶爆料前，少有人發現，桃園車站大廳冷氣早已故障許久。
記者下午到桃園車站，不到十分鐘已揮汗淋漓。車站內的超商員工，各個額頭布滿斗大汗珠。閘門口旁的車站人員，站在水冷氣出風口前為身體降溫。忍受30度以上高溫，已成他們的日常。
「每天來上班，過沒多久衣服就全是濕的，」一名男員工回憶，打從進到車站工作，冷氣從沒涼過。
資深的謝姓女站員抱怨，桃園車站臨時站2015年啟用後，2016年空調就陸續故障，前2年起更完全失去作用，不僅大廳熱呼呼，員工辦公室和售票處內，也沒有其他冷氣。
謝女說，到了夏天，售票處內溫度動輒32、33度，令很多同事身體不適，有天自己工作到下午也快要吐出來，她向當時的站長反映，再不解決就要提勞檢，售票處裡今年才裝了分離式冷氣，但大廳空調還是沒修好。
「每年都用騙的！」謝女批評，站方每年都說已經申請維修經費，但隔年又以「經費下不來」或「承辦人員換了」等理由推託，現在新的代理站長上任，希望不要再黃牛，「趕快弄好，不然每年真的都很痛苦。」
桃園站方受訪，表示問題出在冷氣室外機故障，相較一般辦公室所需的冷氣噸數只要10噸以內，桃園站空間大，所需噸數估計需50萬噸以上，需特別訂做，才需要較多工作天。
站方坦言，空調問題存在已久，站內店家為降低溫度，只好在自己店內加裝冷氣；台鐵去年開始著手解決，今年4月維修工程開標，6月發包，準備在8月1日動工，站方會請廠商盡速修復，也在大廳先裝設2台水冷氣替員工和乘客降溫。
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