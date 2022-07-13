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中壢最新公園設施孩童遊玩有危險遮蔭少 工務局將改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢永福羅漢松公園的遮陰處少，讓許多大小朋友會躲進洞裡乘涼。記者翁唯真／攝影
桃園中壢永福羅漢松公園的遮陰處少，讓許多大小朋友會躲進洞裡乘涼。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區永福羅漢松公園上月23日才全面改善正式啟用，怎料短段半個月內卻有民眾抱怨設施脫落，且樓梯及滑梯佈滿小石子及沙子，讓孩童遊玩增添危險；市議員梁為超接獲陳情後前往會勘發現，河流旁的圍籬間隔太大，年幼的孩童容易滾下去，希望增加灌木叢改善；桃市府工務局景觀工程科表示，四散砂石已請公所每日清掃，並決議種植矮灌木於簡易圍籬內側避免墜落。

永福羅漢松公園位在中山東路三段與龍福路交叉口，旁邊緊鄰中壢1號社宅，過去未有完善規劃，因此市府改善並增加廟埕廣場，上月啟用卻有家長抱怨遊樂場上的樓梯及滑梯佈滿小石子，擔心會跌倒，且地上很多垃圾也缺乏遮蔭處，大人小孩只能在洞裡面躲太陽休息，其他小朋友想玩都被擋住了。

至善里長梁惠玲表示，公園設施新穎且有沙坑，是中壢區除了青埔唯一的沙坑公園，天天都有小朋友前來遊玩，設施之一的涵洞為水泥再貼上人工草皮，內嵌的燈條脫落，目前已完成整修；也希望家長能注意小孩不要亂丟砂石，減少階梯滑梯危險。

梁為超服務處表示，從開始蓋公園時就緊盯所有工程，傍晚遊玩人潮眾多，孩童遊玩時砂石噴濺容易滑倒受傷，因此要求維護廠商需用心打掃維護；而河流旁希望能設置欄杆，卻因是景觀公園怕破壞植栽，因此協調改為種植矮灌木維護安全。

景觀科回應，針對遊戲沙坑小石子四散問題，階梯滑梯沙石部分已請區公所每日盡量清掃，並已設置洗腳池在樹穴旁，讓家長帶孩童進入沙坑後可清洗；也開會決議種植矮灌木於簡易圍籬內側避免墜落；另外因遊戲場規範遊戲設施周邊需保留1.83公尺安全空間，已盡量設置大型喬木於休憩區，讓民眾遮蔭。

桃園中壢永福羅漢松公園僅鄰河流，圍欄寬度大孩童易跌落，工務局將種植矮灌木。圖／市議員梁為超提供
桃園中壢永福羅漢松公園僅鄰河流，圍欄寬度大孩童易跌落，工務局將種植矮灌木。圖／市議員梁為超提供
桃園中壢永福羅漢松公園的小石子佈滿樓梯，家長擔心易滑倒危險。圖／市議員梁為超提供
桃園中壢永福羅漢松公園的小石子佈滿樓梯，家長擔心易滑倒危險。圖／市議員梁為超提供
桃園中壢永福羅漢松公園上月啟用，磨石滑梯吸引許多孩童前往遊玩。記者翁唯真／攝影
桃園中壢永福羅漢松公園上月啟用，磨石滑梯吸引許多孩童前往遊玩。記者翁唯真／攝影

砂石 桃園 社宅

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