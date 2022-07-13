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新竹棒球場22日開打 地下停車場僅供機車停、1次20元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場將於22日重新開賽。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場將於22日重新開賽。記者張裕珍／攝影

斥資近12億元的新竹市立棒球場重建完工，將於22日開賽，地下停車場屆時僅供機車停放，1次20元。市議會今前進棒球場考察，除關切排水溝設計、中外野視覺改善情形，也有人提出全壘打標竿、場邊攝影區圍欄過低，排水是否能負荷等問題，市府逐一說明，強調都完成測試、通過檢驗。

新竹市議會今天將議場拉到新竹市立棒球場，由教育處副處長沈靜濤簡報棒球場原地重建情形，一行人也踏入球場內部與紅土丘，了解先前味全龍棒球隊總教練葉君璋點出的場內排水溝、外野視覺太淺的改善狀況，接著也上到看台座位區了解整體規畫。

國民黨議員鍾淑英今天除了點出全壘打標竿過低、球場視覺顏色過淺都是明顯錯誤，加上每年4、5月是中職賽季，但頻繁的強降雨與午後陣雨對球場排水來說是大考驗，桃園球場就發生過積水不退，新竹球場令人擔憂。議員林彥甫則簡易測試排水無虞。

代表國民黨參選市長的市議員林耕仁則提出場邊圍欄太矮，若有球員接球可能翻倒跌傷，市府說明，此處為界外球區，圍欄旁為攝影區，另外全壘打標竿高度等問題，也都已經有通過中華職棒大聯盟及味全龍球團、球場公司履勘確認，都通過高標檢驗。

針對議員關注的排水問題，市府相關單位與建築師也說明，先前下大雨時都有查看排水情形，排水情形順利，場邊溝蓋上方完成加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮，側邊則埋入紅土層並以黏土磚加固，並覆蓋紅土收邊消除落差，都有通過踩踏、跳接等測試。

新竹市立棒球場22日起三連戰，地下停車場全面備戰，300格汽車格將在賽事期間全面調撥供機車停放，1格最多可停5輛機車。市府交通處今天也進行測試，提醒機車入場計次收費20元，入場先投幣或感應票卡付費，以利球賽散場時，機車能順利離場。

新竹市立棒球場地下停車場在賽事期間，會將汽車車格全面調撥為機車停放，1格最多可停5輛機車。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場在賽事期間，會將汽車車格全面調撥為機車停放，1格最多可停5輛機車。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場排水溝蓋問題，已經加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮等順平。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場排水溝蓋問題，已經加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮等順平。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天赴棒球場考察，參選新竹市長的議員林耕仁提出圍欄過低問題。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天赴棒球場考察，參選新竹市長的議員林耕仁提出圍欄過低問題。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場排水溝蓋問題，已經加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮等順平。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場排水溝蓋問題，已經加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮等順平。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場重建完工。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場重建完工。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場在賽事期間，會將汽車車格全面調撥為機車停放，採計次收費，必須投幣20元或用票卡感應才能入場。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場在賽事期間，會將汽車車格全面調撥為機車停放，採計次收費，必須投幣20元或用票卡感應才能入場。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天赴棒球場考察。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天赴棒球場考察。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場在賽事期間，會將汽車車格全面調撥為機車停放，1格最多可停5輛機車。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場在賽事期間，會將汽車車格全面調撥為機車停放，1格最多可停5輛機車。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天赴棒球場考察，議員林彥甫測試確認排水順暢。記者張裕珍／攝影
新竹市議會今天赴棒球場考察，議員林彥甫測試確認排水順暢。記者張裕珍／攝影

新竹 停車場

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