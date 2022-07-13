新竹縣老人免費健檢 7月18日起1萬名額開放預約

新竹縣老人免費健康檢查即將開辦，凡設籍新竹縣且年滿65歲以上長者（西元1957年9月30日前出生者），下周一（18日）起至9月30日期間，可與縣府合作9家醫院預約報名健康檢查，全縣限額1萬名。

縣長楊文科表示，縣府積極提升竹縣醫療水平，為照顧65歲以上長者健康，今年安排免費健康檢查將依各醫院分配人數，辦理期間為8月1日起至9月30日止，預計7月18日搶先開放預約。

而社會處今年規畫的「新竹縣老人免費健康檢查」計畫，部分使用新竹縣公益彩券盈餘分配基金辦理，投入辦理老人福利等相關用途。

社會處表示，今年縣府委託的醫院合計9家，分別有台北榮民總醫院新竹分院、新竹台大分院生醫醫院（竹北院區與竹東院區）、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及林醫院等；健檢項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。