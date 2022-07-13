快訊

數位疫苗證明版本更新 明起新增美、加、日、澳適用格式

教育部拍板！世新、中原、實踐3大學111學年起調漲學雜費

本土今增2.9萬例、49病歿 莊人祥：預期本周確診都在3萬以下

竹縣老人免費健檢 7月18日開放報名

中央社／ 新竹縣13日電
新竹縣政府表示，111年度新竹縣老人免費健康檢查從18日起可向與縣府合作的9家醫院預約報名健康檢查，限額1萬人。 圖／聯合報系資料照片
新竹縣政府表示，111年度新竹縣老人免費健康檢查從18日起可向與縣府合作的9家醫院預約報名健康檢查，限額1萬人。 圖／聯合報系資料照片

新竹縣政府今天表示，111年度新竹縣老人免費健康檢查，設籍竹縣且年滿65歲以上長者，從18日起可向與縣府合作的9家醫院預約報名健康檢查，限額1萬人。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，為維護長輩健康，縣府安排免費健檢，依各醫院分配人數，共限額1萬人，符合資格為設籍新竹縣且年滿65歲以上長者（民國46年9月30日前出生者），從7月18日開放預約健檢。

社會處表示，今年縣府委託的醫院有榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及林醫院。

社會處指出，健檢項目包括胸部X光、心電圖、AFP肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。

社會處表示，這次健檢經費部分使用新竹縣公益彩券盈餘分配基金辦理。新竹縣政府每年將公益彩券盈餘分配基金，投入辦理老人福利等相關用途，讓公益彩券的愛心能無限分享。

新竹 健檢 彩券

延伸閱讀

新竹縣+728例 嬰幼兒莫德納疫苗7月21日起開打

竹縣推客語扎根 義民客語講古比賽 邀學子共下來講客

新竹縣+713...今年累計確診破10萬人 Novavax疫苗今開打

竹縣新豐倉庫藏寶 宵小連偷3晚 上百萬骨董藝品遭清空

相關新聞

竹縣老人免費健檢 7月18日開放報名

新竹縣政府今天表示，111年度新竹縣老人免費健康檢查，設籍竹縣且年滿65歲以上長者，從18日起可向與縣府合作的9家醫院預...

桃市府媒合導入活魚包裝技術 週外銷17噸石斑魚

中國禁止台灣石斑魚進口，桃園市政府媒合業者，成功將石斑魚外銷世界，目前平均每週外銷空運量可達17噸，且國際預購訂單已排至...

竹南校園歌喉戰決賽本周日登場 各組共40位選手爭冠

竹南鎮公所舉辦的第五屆「幸福竹南 活力校園」校園歌喉戰，今年決賽於本周日下午1點起，在公所3樓演藝廳登場，由初賽入圍的國...

竹市加碼自備飲料杯優惠活動 打卡送限量運動環保杯

行政院環保署「自備飲料杯」政策7月上路，自備杯可折抵5元，新竹市環保局今天宣布推出加碼活動，完成相關指令就可以獲得運動環...

改善台鐵苗栗車站高溫悶熱 立委徐志榮今邀台鐵局會勘

酷暑炎熱，台鐵苗栗車站因綠建築未裝設冷氣，旅客抱怨連連，立法委員徐志榮接獲陳情，今天上午邀台鐵台中運務段現場會勘，提出短...

熱翻！台鐵桃園站冷氣壞了 賴香伶爆：修好竟要等200天

近期高溫炎熱，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天卻透露，台鐵桃園站售票大廳冷氣故障，修好竟要等200個工作天，讓她直呼「這個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。