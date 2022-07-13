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桃市府媒合導入活魚包裝技術 週外銷17噸石斑魚

中央社／ 桃園13日電
中國禁止台灣石斑魚進口，桃園市政府媒合業者，成功將石斑魚外銷世界。圖／聯合報系資料照
中國禁止台灣石斑魚進口，桃園市政府媒合業者，成功將石斑魚外銷世界。圖／聯合報系資料照

中國禁止台灣石斑魚進口，桃園市政府媒合業者，成功將石斑魚外銷世界，目前平均每週外銷空運量可達17噸，且國際預購訂單已排至明年6月，有效填補石斑魚外銷缺口。

桃園市長鄭文燦今天與屏東縣長潘孟安前往大園區世界聯合水產－河馬水產，參訪水產中心外銷裝箱情形，並邀集相關縣市代表共同將活體石斑魚裝箱，這批石斑魚將外銷至美國紐約，透過業者技術，裝箱後可於30小時新鮮直送到世界各地。

鄭文燦會後接受媒體聯訪表示，過去石斑魚主要外銷中國等地，近日中國未依科學檢疫標準就禁止輸入，市府考量桃園國際機場優勢，接洽世界聯合水產公司的貿易網絡，並與屏東縣、高雄市及台南市合作，在桃園以「就地包裝、就地出貨」方式，將台灣石斑魚外銷，成功突破產銷困境。

潘孟安表示，感謝鄭文燦媒合世界聯合水產公司的河馬水產中心，採取較高端的活魚包裝技術，並突破物流系統、運費等限制，讓活魚從產地運送至國門之都桃園裝箱，進而行銷至他國，不但銷售量大且訂單穩定，產地直送方式也保證石斑魚新鮮度，提升市場競爭力。

桃園市政府表示，依據世界聯合水產公司外銷石斑魚產能，目前每週可外銷產量為17噸，一年預計可外銷約884公噸，可填補石斑魚外銷量約1/4缺口；感謝農委會對於檢疫證明、運費補貼的支持，另外，華航公司也有專案協助石斑魚銷售至日本的運費補貼。

桃園市長 屏東縣長 河馬

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