聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹南校園歌喉戰決賽本周日登場 各組共40位選手爭冠
竹南鎮公所舉辦的第五屆「幸福竹南 活力校園」校園歌喉戰，今年決賽於本周日下午1點起，在公所3樓演藝廳登場，由初賽入圍的國小組20位、國中組10位、高中職組10位選手，同場爭取奪冠。
校園歌喉戰賽事讓竹南的孩子有機會在舞台上展現才華，去年更有優勝者登上東森〈聲林之王〉、民視〈台灣那麼旺〉節目比賽，獲得亮麗的成績。
今年因新冠肺炎疫情，預賽從5月25日延期至7月1日，當天為暑假第一天且疫情仍在緊張狀態下，原預期學生的參賽意願會受影響，但他們憑藉對歌唱的熱情，全數到場一展歌喉。
竹南鎮公所表示，今年竹南校園歌喉戰初賽共計有高中職組21位、國中組18位、國小組45位學生報名參賽，為爭取進入決賽的門票，各組競爭相當激烈。
比賽會場也規畫相關防疫措施，除了戴口罩、量體溫、噴酒精，現場座位拉開1.5米安全距離，舞台與評審及觀眾距離則為3米以上，每一支麥克風則於使用後，由專人精細消毒再供使用。
決賽於7月17日(周日)下午1點起在公所3樓演藝廳，各組共40位選手，前三名獎金都一樣，第一名4000元、第二名2000元、第三名1000元，決賽優勝的歌手，公所也將在未來大型活動中，邀請演唱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言