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竹市加碼自備飲料杯優惠活動 打卡送限量運動環保杯

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市加碼活動送運動環保杯。圖／市府提供
新竹市加碼活動送運動環保杯。圖／市府提供

行政院環保署「自備飲料杯」政策7月上路，自備杯可折抵5元，新竹市環保局今天宣布推出加碼活動，完成相關指令就可以獲得運動環保杯1個，限量50組！

環保局表示，即日起至31日只要民眾持自帶杯前往「連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場」四大場所購買飲品，與店家營業場所標示「自備飲料杯至少省5元」標示合影，上傳照片至臉書專頁「風收站」並留言「一起為地球做一件美好的事」，即可獲得運動環保杯好禮1個，限量50組。

市府指出，環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「淨零綠生活綠色消費」新思維，自7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場，在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯者至少5元的價差。

環保局表示，為配合政策上路， 7月1日起加強稽查及輔導業者應於營業場所明確標示「自備飲料杯」至少省5元（含）以上優惠措施，以利消費者清楚了解優惠內容，並確實提供折價優惠。環保局也印製優惠標示單提供業者張貼，同時提醒業者如有違反情事，將依廢棄物清理法處新臺幣1200以上6000元以下罰鍰。

環保局指出，部分店家回饋原本每天使用自備杯人數僅占購買人數約不到5人，推行自備杯省5元政策後，現在一天至少有20人使用自備杯購買飲料。有趣的是，客人還會帶著好看的自備杯對著店家標示優惠5元拍照，有時候店家不小心就變成網美打卡聖地，也算是幫店家打知名度。

「對於小資族超有感！」民眾曾小姐表示，她每天中午都會外帶一杯鮮奶茶，自從環保署推動自備環保杯消費省5元活動，至今她已省下超過100元了！而且同時可以跟著大家一起響應環保，「真的省很大」！

環保局表示，地球需要大家共同愛護，鼓勵民眾養成自備容器的好習慣，減少產生一次性垃圾，推動全民綠生活運動，強化一般廢棄物減量，實踐淨零綠色生活，對環境盡一份心力外，同步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市朝低碳永續家園持續邁進。

新竹市環保局鼓勵民眾自帶環保杯消費。圖／市府提供
新竹市環保局鼓勵民眾自帶環保杯消費。圖／市府提供
新竹市環保局鼓勵民眾自帶環保杯消費。圖／市府提供
新竹市環保局鼓勵民眾自帶環保杯消費。圖／市府提供

環保署 新竹

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