快訊

常為錢吵架！週刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善台鐵苗栗車站高溫悶熱 立委徐志榮今邀台鐵局會勘

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午立委徐志榮邀台鐵局人員現場會勘，以解苗栗站內高溫悶熱問題。記者吳傑沐／攝影
今天上午立委徐志榮邀台鐵局人員現場會勘，以解苗栗站內高溫悶熱問題。記者吳傑沐／攝影

酷暑炎熱，台鐵苗栗車站因綠建築未裝設冷氣，旅客抱怨連連，立法委員徐志榮接獲陳情，今天上午邀台鐵台中運務段現場會勘，提出短、中、長期改善辦法，以解苗栗站內高溫悶熱問題。

這兩天經媒體大肆報導，台鐵昨天已緊急在3樓候車室，先行調用2台落地型冷風扇使用。台中運務段長蘇鎮霖表示，短期內會再徵調2台落地型冷風扇，增加到4台；中期是研議將透明帷幕玻璃貼上隔熱紙，設置掛扇；長期則請建築師設計增置自動排風扇，增加空氣流通。

徐志榮則表示，苗栗車站是一等站，平常進出人數眾多，採用綠建築形式，雖然不能增設冷氣站吹到涼颼颼，但也不能讓旅客頂著30幾度高溫在站內候車。尤其站區旁的火車頭園區正進行大改造即將啟用，未來遊客造訪利用火車站進出只會更多，改善候車室高溫問題更是刻不容緩。

現場旅客林小姐說，沒有風的時候，在候車室確實會感到悶熱，很不舒服，今天發現有涼風扇吹，已改善不少，但還是希望能設置冷氣。

台鐵昨天已緊急在3樓候車室，先行調用2台落地型冷風扇使用。記者吳傑沐／攝影
台鐵昨天已緊急在3樓候車室，先行調用2台落地型冷風扇使用。記者吳傑沐／攝影
苗栗火車站因採用綠建築形式裝設冷氣，夏日無風時更凸顯室內高溫與悶熱。記者吳傑沐／攝影
苗栗火車站因採用綠建築形式裝設冷氣，夏日無風時更凸顯室內高溫與悶熱。記者吳傑沐／攝影
台鐵台中運務段長蘇鎮霖（左前）表示，短期內會再徵調2台落地型冷風扇，增加到4台以利降溫通風。記者吳傑沐／攝影
台鐵台中運務段長蘇鎮霖（左前）表示，短期內會再徵調2台落地型冷風扇，增加到4台以利降溫通風。記者吳傑沐／攝影

綠建築 高溫 冷氣

延伸閱讀

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

苗栗縣長選情震撼彈 鍾東錦：參選到底 不會主動脫黨

朱立倫屬意徐志榮選苗栗縣長 鍾東錦不排除脫黨參選

苗縣長選舉國民黨緩提名 徐志榮：我說的不夠清楚嗎？

相關新聞

熱翻！台鐵桃園站冷氣壞了 賴香伶爆：修好竟要等200天

近期高溫炎熱，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天卻透露，台鐵桃園站售票大廳冷氣故障，修好竟要等200個工作天，讓她直呼「這個...

竹南校園歌喉戰決賽本周日登場 各組共40位選手爭冠

竹南鎮公所舉辦的第五屆「幸福竹南 活力校園」校園歌喉戰，今年決賽於本周日下午1點起，在公所3樓演藝廳登場，由初賽入圍的國...

竹市加碼自備飲料杯優惠活動 打卡送限量運動環保杯

行政院環保署「自備飲料杯」政策7月上路，自備杯可折抵5元，新竹市環保局今天宣布推出加碼活動，完成相關指令就可以獲得運動環...

改善台鐵苗栗車站高溫悶熱 立委徐志榮今邀台鐵局會勘

酷暑炎熱，台鐵苗栗車站因綠建築未裝設冷氣，旅客抱怨連連，立法委員徐志榮接獲陳情，今天上午邀台鐵台中運務段現場會勘，提出短...

紓解東門溪淹水 員74B埤滯洪池 開工

流經新北、桃園的東門溪常因豪大雨嚴重淹水，地方期盼多時的「員74B埤滯洪池」工程昨天開工。工程獲內政部營建署補助4.65...

桃園捷運綠線進度超前？議員質疑

桃園捷運綠線建設如火如荼，市府昨天舉行成果發表會，展示專業的軌道工程技術，並說明捷運路網2.0已獲交通部核備，市長鄭文燦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。