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改善台鐵苗栗車站高溫悶熱 立委徐志榮今邀台鐵局會勘
酷暑炎熱，台鐵苗栗車站因綠建築未裝設冷氣，旅客抱怨連連，立法委員徐志榮接獲陳情，今天上午邀台鐵台中運務段現場會勘，提出短、中、長期改善辦法，以解苗栗站內高溫悶熱問題。
這兩天經媒體大肆報導，台鐵昨天已緊急在3樓候車室，先行調用2台落地型冷風扇使用。台中運務段長蘇鎮霖表示，短期內會再徵調2台落地型冷風扇，增加到4台；中期是研議將透明帷幕玻璃貼上隔熱紙，設置掛扇；長期則請建築師設計增置自動排風扇，增加空氣流通。
徐志榮則表示，苗栗車站是一等站，平常進出人數眾多，採用綠建築形式，雖然不能增設冷氣站吹到涼颼颼，但也不能讓旅客頂著30幾度高溫在站內候車。尤其站區旁的火車頭園區正進行大改造即將啟用，未來遊客造訪利用火車站進出只會更多，改善候車室高溫問題更是刻不容緩。
現場旅客林小姐說，沒有風的時候，在候車室確實會感到悶熱，很不舒服，今天發現有涼風扇吹，已改善不少，但還是希望能設置冷氣。
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