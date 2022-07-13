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熱翻！台鐵桃園站冷氣壞了 賴香伶爆：修好竟要等200天

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天卻透露，台鐵桃園站售票大廳冷氣故障，修好竟要等200天，讓她直呼「這個夏天熱爆了」。圖／取自賴香伶臉書
民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天卻透露，台鐵桃園站售票大廳冷氣故障，修好竟要等200天，讓她直呼「這個夏天熱爆了」。圖／取自賴香伶臉書

近期高溫炎熱，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天卻透露，台鐵桃園站售票大廳冷氣故障，修好竟要等200個工作天，讓她直呼「這個夏天熱爆了」，台鐵應出面說明改善。

賴香伶在臉書表示，近日高溫動輒攝氏37、38度，台鐵桃園站售票大廳冷氣卻故障，導致大廳異常悶熱，台鐵雖調來2部移動式水冷氣機，但效果有限，汗水淋漓的台鐵工作人員，只能趁空站在水冷氣機前解熱。

賴香伶說，不少通勤族向她陳情，指台鐵桃園站售票大廳空調主機故障多日，到場了解發現大廳的3部大型冷氣機都故障，只能以送風方式運轉、無法傳送冷氣，導致悶熱異常，尤其每天上午10點至下午5點，太陽高溫曝曬下，大廳宛如蒸籠一般，面對民眾抱怨，現場工作人員備感無奈，只能一再道歉。

賴香伶表示，他們向台鐵反映，台鐵表示，這是因為桃園站空調冰水主機故障，已請廠商8月1日開始動工，預計修復需要200工作天，面對這麼離譜的情況，台鐵人員只無奈的說「會盡速加裝風扇，使售票大廳空氣更流通」。

賴香伶表示，台鐵桃園站是僅次於台北車站的全台第2大站，每天有3萬多人進出站，是許多桃園通勤族的必經之地，200天的冷氣修復期，等於是宣告今年夏天的桃園站空調不可能修復，這樣的服務品質能讓民眾信任嗎？如何鼓勵民眾使用大眾運輸？呼籲台鐵必須正視問題嚴重性，出面說明如何盡速改善。

台鐵 冷氣

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