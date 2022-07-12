頭份辦地方座談會續修市志 10篇章至少編纂2年
苗栗縣頭份市公所今天召開「 續修頭份市志」地方座談會，廣邀各機關、學校、代表、里長及社區發展協會聽取意見及建議；頭份市曾在1980年、1998年兩度修鎮志，7年前升格為縣轄市，全市發展變遷大，市公所為此續修市志，預估編纂完成需要2年以上期程。
市公所指出，頭份鎮志在1980年初次發行，1998年二修鎮志並於2002年1月出版發行，迄今已20年，隨著時代變遷快速，頭份鎮在社會經濟脈動下展現新風貌，2013年頭份人口數超過10萬人，2015年10月5日改制為縣轄市，為彌補鎮史記載的不足與闕漏，避免珍貴史實散佚、耆老凋零，造成日後蒐集考究的困難，因此辦理續修市志，今年1月上網招標完成。
市公所表示，「續修頭份市志」委託社團法人台灣人地關係協會執行，重新對頭份過去重大歷史事件、地理環境、政治及經濟變遷、社會、宗教、文化、教育、語言、人物、老舊照片等多面向進行資料蒐集、田野調查、訪問紀錄、資料整理、分析研究及成果彙整（包括電子檔及紙本），預定綱目篇章共10篇，分地理、開拓、社會、政事、經濟、建設、教育、宗教、文化及人物篇，編修50萬字以上，編纂估計需時2年以上。
座談會上午在頭份中山堂舉辦，台灣人地關係協會理事長、計畫主持人葉志杰強調頭份市志編纂的理念方法，將由在地人帶路、說話，取材涵蓋文獻蒐集、田野調查與口述採訪，著重人的書寫，要建構市民的認同，成為向人述說家鄉地誌的知識讀本，書寫上也將著重圖文並茂及易讀性。
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