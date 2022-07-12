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影／苗栗東方美人茶評鑑出爐 特等獎一斤40萬元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣東方美人茶評鑑比賽一連2天舉辦，成績今天中午揭曉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣東方美人茶評鑑比賽一連2天舉辦，成績今天中午揭曉。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣東方美人茶評鑑比賽成績今天中午揭曉，銅鑼鄉製茶好手韓順雄從特等獎到三等獎共包辦了超過10個獎，以「一條龍」佳績成了最大贏家，其中特等獎農會建議售價維持每台斤40萬元；今年茶菁受到持續梅雨的影響而減產，參賽點數不如往年，但茶農仍以高超的製茶及烘焙技術，讓產製的東方美人茶維持高品質，贏得專家肯定。

全縣東方美人茶評鑑一連兩天在頭份市農會舉行，縣府聘請農委會茶業改良場專家評鑑，昨天初評，今天依茶葉外觀、茶湯水色、香氣及落喉滋味是否甘醇、無澀味等項目評分。

縣府農業處長陳樹義指出，縣內東方美人茶產區包括頭份、三灣、頭份及三義、銅鑼等地，今年梅雨季雨量不斷，茶菁培育受到衝擊，參賽點數342點不如往年多，但縣內東方美人茶的產製，茶農都已有穩定嫻熟的技巧，使參賽茶得以維持高品質。

茶業改良場製茶課長楊美珠指出，今年參賽點數雖因天候條件不佳而減少，但品質非常優良，頭等更從去年的6個增加到11個，淘汰率從去年近30％降為15.7％，茶農的製茶技術和努力讓評審「喝到了」，包括熟果香、蜜糖香和茶湯濃稠度都有充分呈現。

副縣長鄧桂菊到場公布評鑑成績，結果由銅鑼韓順雄勇奪特等獎，並包辦頭等一、二、三及頭等共5個獎，另有二、三等獎共5個，總計11個獎，成為最大贏家。

苗栗縣東方美人茶評鑑比賽一連2天舉辦，成績今天中午揭曉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣東方美人茶評鑑比賽一連2天舉辦，成績今天中午揭曉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣東方美人茶評鑑比賽一連2天舉辦，成績今天中午揭曉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣東方美人茶評鑑比賽一連2天舉辦，成績今天中午揭曉。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣東方美人茶評鑑比賽一連2天舉辦，成績今天中午揭曉。記者胡蓬生／攝影
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梅雨 農會 苗栗縣

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