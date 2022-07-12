桃園Q青埔購物趣7月15日開跑 消費700元抽好康送機票

桃園市長鄭文燦今天至中壢區置地廣場主持「桃園Q」青埔購物趣開跑，鄭文燦表示，夏季限定「桃園Q」青埔購物趣活動，本月15日至8月14日止，至合作場館消費滿700元，上萬份商圈優惠抽獎， 鼓勵歡迎民眾暑假青埔旅遊購物抽好康。

鄭文燦為宣傳「桃園Q」青埔購物趣，他特別體驗Xpark 夏日祭典，欣賞日式風鈴隧道、參加動手撈企鵝玩具、手工製作棉花糖，品嘗清涼解渴的彈珠汽水，鄭表示，桃園Q購物趣活動，以置地廣場為核心，包含華泰名品城、IKEA桃園店、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu和逸飯店・桃園館等業者均加入合作，提供上萬分優惠好康。

活動期間消費滿700元，掃描QRcode、綁定LINE帳號並登錄發票，可參加抽獎、隨抽隨中，8月19日壓軸再抽電動機車、國際機票及桃園市民卡紅利桃子等獎項，提供疫後振興經濟亮點，歡迎民眾踴躍到青埔旅遊消費。