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桃園Q青埔購物趣7月15日開跑 消費700元抽好康送機票

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右二）主持桃園Q青埔購物趣開跑，品嘗手工棉花糖體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）主持桃園Q青埔購物趣開跑，品嘗手工棉花糖體驗。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天至中壢區置地廣場主持「桃園Q」青埔購物趣開跑，鄭文燦表示，夏季限定「桃園Q」青埔購物趣活動，本月15日至8月14日止，至合作場館消費滿700元，上萬份商圈優惠抽獎， 鼓勵歡迎民眾暑假青埔旅遊購物抽好康。

鄭文燦為宣傳「桃園Q」青埔購物趣，他特別體驗Xpark 夏日祭典，欣賞日式風鈴隧道、參加動手撈企鵝玩具、手工製作棉花糖，品嘗清涼解渴的彈珠汽水，鄭表示，桃園Q購物趣活動，以置地廣場為核心，包含華泰名品城、IKEA桃園店、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu和逸飯店・桃園館等業者均加入合作，提供上萬分優惠好康。

活動期間消費滿700元，掃描QRcode、綁定LINE帳號並登錄發票，可參加抽獎、隨抽隨中，8月19日壓軸再抽電動機車、國際機票及桃園市民卡紅利桃子等獎項，提供疫後振興經濟亮點，歡迎民眾踴躍到青埔旅遊消費。

鄭文燦表示，為迎接疫後解封生活，市府投入13.5億元預算推動五大振興措施24項方案，率先和旅遊業合作，本月將推出濱海、北都會、南都會、山區、異域龍岡及精彩北橫6大主題遊程，參加旅客每人補助400至500元，預計補助1萬6400人次。

桃園市長鄭文燦主持桃園Q青埔購物趣開跑宣傳。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦主持桃園Q青埔購物趣開跑宣傳。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 桃園 機票

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