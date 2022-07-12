竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華 周末連嗨2天

新竹縣竹北市每年暑假盛事，新月沙灘海洋音樂嘉年華本周末（16、17日）即將再次回歸。今年邀請創作才子韋禮安、饒舌男神婁峻碩、Chill女王 Julia吳卓源、搖滾樂團麋先生等歌手輪番演唱，今年更首度引進攀岩機，周邊也規畫風帆船等多項活動，要讓大小朋友體驗難忘暑假。

竹北市長何淦銘表示，今年除了延續往年豐富體驗活動外，更首度引進攀岩機，讓大小朋友、親子同樂，新月沙灘海洋音樂嘉年華不只吸引年輕人，更適合全齡市民一同體驗竹北獨有的在地迷人景色。

新月沙灘海洋音樂嘉年華16日晚間6點30分首登場，「音樂晚會-Fun浪新月Song一夏」將由創作才子韋禮安、饒舌男神婁峻碩、Chill女王 Julia吳卓源、搖滾樂團麋先生搶先演唱，還有台語歌王許富凱、冷豔歌姬米利亞，以及綜藝歌王康康等歌手演唱。

「夏日音樂派對-Shiny新月Hot派對」則將於周日下午4點30分開始，將邀請4組樂團包含爵士樂團-MVP迷霧森林、創作樂團-Xunday、嘻哈樂團-丘與樂以及電子樂團-原子邦妮等，在新月沙灣獻唱。

海洋音樂嘉年華周邊同步規畫5大體驗活動，包含「攀岩機」考驗身體協調平衡專注力、「人體泡泡足球」感受沙灘活動的刺激感、「淺灘衝浪」體驗多元海洋文化，以及「環保淨灘」、「風帆船、風帆車體驗」；靜態活動則安排「創意永續DIY」，提供限量的絹印白Ｔ、漂流木吊飾及藍染方巾DIY，讓參與民眾製作專屬的趣味紀念小物。