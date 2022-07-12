苗栗「客家歌手演唱會」暑期連推3場 16日起開放索票

苗栗縣客家歌手演唱會邁入第5年，縣府文化觀光局暑假將在苗栗中正堂、竹南苗北藝文中心推出共3場次的「山城鄉音迎好客」，傳唱客家好聲音，16日起開放民眾以5至8月發票兌換入場券。

縣府上午為活動宣傳，安排黃心慧、黃莉樺姊妹及知名歌手謝宇威，分別演唱傳統客家歌曲與流行客家歌曲為演唱會暖場，議長鍾東錦也應邀清唱山歌，贏得掌聲，隨後由縣長徐耀昌、文觀局長林彥甫與來賓舉行啟動儀式。

林彥甫表示，縣府為讓更多民眾透過欣賞音樂認識客家文化及學習客語，連續5年規畫客家歌手演唱會，今年3場演唱會時間地點依序為7月30日晚間7點、31日下午2點在中正堂，8月6日晚間7點苗北藝文中心，有傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈表演等；演唱會採索票入場，7月16日上午9點起在中正堂、苗北藝文中心同步開放索票，民眾可憑5、6月及7、8月發票，1張發票兌換1張入場券，每人限索2張。