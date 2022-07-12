加里山風美溪救人的繩索他拋的 苗消：台灣最美的風景

苗栗縣南庄鄉加里山風美溪7月10日發生落水事件，陳姓男子靠著路過山友拋來的繩索固定，困在激流2個小時驚險獲救，熱心的山友綁繩索的影片今天曝光，消防局感謝他是台灣最美的風景。

南庄鄉加里山步道0.5公里風美溪過溪點，一行5人的登山隊伍7月10日下午4點20分下山時，遇到山洪暴發，其中3人被沖走，2人分別爬回岸邊、大石頭，無安全之虞，陳男（32歲）腳卡在石縫中，激流不斷沖擊，因為落差有一公尺多，難以靠近救人，情況相當危急。

當時路過的山友冒險在水流中綁定支撐的繩索，再拋下繩索，陳男自行纏繞在腰間固定待救，消防人員據報趕上山，下午6點35分左右救出陳男，他僅略為失溫無大礙，直呼陳男命大。

拋出救人繩索的山友今天與消防局聯繫，關心落水陳男的狀況，感謝消防人員成功救援，並傳來他在風美溪綁繩索的影片，表示有受過專業訓練，才敢下水救援，他不要具名。