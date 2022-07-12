快訊

獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

分科測驗地理／手寫占分降、考法卻變複雜 補教估成廝殺關鍵

台博館問題氣到蔡炳坤？李永得回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加里山風美溪救人的繩索他拋的 苗消：台灣最美的風景

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
陳姓登山客7月10日受困在苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流石縫，山友拋出繩索幫助固定救人。圖／苗栗縣政府消防局提供
陳姓登山客7月10日受困在苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流石縫，山友拋出繩索幫助固定救人。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣南庄鄉加里山風美溪7月10日發生落水事件，陳姓男子靠著路過山友拋來的繩索固定，困在激流2個小時驚險獲救，熱心的山友綁繩索的影片今天曝光，消防局感謝他是台灣最美的風景。

南庄鄉加里山步道0.5公里風美溪過溪點，一行5人的登山隊伍7月10日下午4點20分下山時，遇到山洪暴發，其中3人被沖走，2人分別爬回岸邊、大石頭，無安全之虞，陳男（32歲）腳卡在石縫中，激流不斷沖擊，因為落差有一公尺多，難以靠近救人，情況相當危急。

當時路過的山友冒險在水流中綁定支撐的繩索，再拋下繩索，陳男自行纏繞在腰間固定待救，消防人員據報趕上山，下午6點35分左右救出陳男，他僅略為失溫無大礙，直呼陳男命大。

拋出救人繩索的山友今天與消防局聯繫，關心落水陳男的狀況，感謝消防人員成功救援，並傳來他在風美溪綁繩索的影片，表示有受過專業訓練，才敢下水救援，他不要具名。

消防局今天分享影片，感謝山友的義舉是台灣最美的風景，希望拋磚引玉，在所有山友的努力下，讓山變得更友善，更有愛心，尤其是苗栗的山，希望是最安全最有愛心的。

陳姓登山客7月10日受困在苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流石縫，山友拋出繩索幫助固定救人。圖／民眾提供
陳姓登山客7月10日受困在苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流石縫，山友拋出繩索幫助固定救人。圖／民眾提供

山友 南庄

延伸閱讀

台南市消防四大隊山上分隊辦公廳舍擴建完工 今啟用

林口頂福停業工廠起火 新北消防馳援無人傷

苗栗縣今天驚傳2件3人落水事件 1人死亡2人獲救

同學相約戲水...基隆15歲少年溺水 消防拉上岸送醫急救

相關新聞

加里山風美溪救人的繩索他拋的 苗消：台灣最美的風景

苗栗縣南庄鄉加里山風美溪7月10日發生落水事件，陳姓男子靠著路過山友拋來的繩索固定，困在激流2個小時驚險獲救，熱心的山友...

苗栗「客家歌手演唱會」暑期連推3場 16日起開放索票

苗栗縣客家歌手演唱會邁入第5年，縣府文化觀光局暑假將在苗栗中正堂、竹南苗北藝文中心推出共3場次的「山城鄉音迎好客」，傳唱...

竹縣推客語扎根 義民客語講古比賽 邀學子共下來講客

客家文化重要祭典「2022全國義民祭在新竹縣」系列活動將於7月中起登場，今年由新埔聯庄祭典區輪值，新竹縣政府藉由祭典活動...

停電也能借！竹市YouBike 2.0今上路 年底拚設70站

新竹市政府升級公共自行車推出YouBike 2.0，除既有50站採共站營運，今年增設20處全新站點，採3階段啟用。第1階...

老榮民素人彩繪 冰冷的牆面變身功維敘新亮點

88歲老榮民劉祥軍無師自通，自備材料把腦海的影像，彩繪上苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面，讓人驚艷，市長邱鎮軍等人特別頒發...

東方美人茶夏茶評鑑開始 16日將選出年度冠軍茶

新竹縣東方美人茶夏茶評鑑今天正式開始，今年同往年一樣因疫情不開放民眾現場旁觀評鑑過程，不過全程將以直播受民眾監督，今年共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。