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竹縣推客語扎根 義民客語講古比賽 邀學子共下來講客

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣規畫舉辦「愛鄉愛土 義民後生」客語講古比賽，邀請縣內小學、國高中及大專院校學生踴躍參加。圖／縣府提供
新竹縣規畫舉辦「愛鄉愛土 義民後生」客語講古比賽，邀請縣內小學、國高中及大專院校學生踴躍參加。圖／縣府提供

客家文化重要祭典「2022全國義民祭在新竹縣」系列活動將於7月中起登場，今年由新埔聯庄祭典區輪值，新竹縣政府藉由祭典活動推廣在地客家文化，為青年學子舉辦「愛鄉愛土 義民後生」客語講古比賽，參加即能獲得義民爺平安符及平安麵，第一名最高獎金5000元。

前50名初賽報名者，還可獲得200元禮券。

新竹縣長楊文科表示，今年義民祭由新埔聯庄祭典區，新埔鎮四座、新埔、新生、新民、田新、旱坑、寶石、內立等8個里輪值；新竹縣為客家大縣，持續推廣客家文化、歷史傳承向下扎根，特別規畫舉辦「愛鄉愛土 義民後生」客語講古比賽，邀請縣內小學、國高中及大專院校學生踴躍參加，前50名初賽報名者，還可獲得200元禮券。

新竹縣府教育局表示，競賽參賽組分為國小低年段（1至3年級）、國小高年段（4至6年級）、國高中職組，採初賽與決賽兩階段進。即日起至7月28日前可至報名網站（https://reurl.cc/b28Z4v）完成初賽報名，並繳交3分鐘內影音檔，提供影片審查。

大專院校青年組（45歲以下）僅辦理決賽，報名人數以30人為上限，決賽當天於報到處繳交故事內容，每人說故事時間以3到4分鐘為限。

初選通過後將可晉級決賽，8月14日將於新埔鎮枋寮國小登場，每人說故事時間以3至4分鐘為限。各組初賽入選將取前6名，國小組每人可獲1000元、國高中職組每人1500元及獎狀各1幀。晉級決賽國小組第一名獎金2000元、國高中職組第一名3000元、大專院校青年組第一名5000元。

新竹縣政府舉辦客語講古比賽，盼將客家文化、歷史持續向下扎根。圖／縣府提供
新竹縣政府舉辦客語講古比賽，盼將客家文化、歷史持續向下扎根。圖／縣府提供

新竹 青年 客家文化

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