停電也能借！竹市YouBike 2.0今上路 年底拚設70站

新竹市政府升級公共自行車推出YouBike 2.0，除既有50站採共站營運，今年增設20處全新站點，採3階段啟用。第1階段7站今天開通，市府今天在棒球場正門舉行啟用記者會，宣布配合球場重啟，除增加棒球場站租借車輛，也新增民富國小站（民富公園），方便球迷轉乘，今年底全市將達70站。

微笑單車董事長劉麗珠、新竹市代理市長陳章賢等人都出席記者會。陳章賢說，竹市YouBike既有1.0系統50站，加上增設20處新站，全市年底將達70站，明年預計再增30站，另加上園區15站等，全市累計將達119站，整體站點數字將擴增到1倍以上。

交通處長倪茂榮指出，竹市YouBike從2016年5月起營運迄今，累積突破700萬使用人次，頗受好評。目前全市共計54站，車輛數新增360台，共計1525台。

他說，全新YouBike 2.0擁6大特色，第一、手機APP就可註冊會員，不必再到現場機台申請，既有會員無需重新註冊，費率與1.0相同；第二、全面升級為智慧車體，刷卡系統轉移到車體，可使用悠遊卡、一卡通、手機掃碼等多元方式租借。

第三、操作更直覺省力，座墊高度調整更容易；第四、調整鎖車方式，免保管鑰匙，靠卡、手機就可輕鬆解鎖；第五、隱藏式車鈴更美觀；第六、建站無須再申請台電電力，免挖路、免拉線，零星地點也能建置。

「不只設站容易，停電也能租借！」微笑單車董事長劉麗珠表示，YouBike2.0不只優化所有1.0缺點，城市也不會因2.0介入導致市容變亂，仍維持1.0秩序。她再度恭喜竹市無縫接軌成功，未來持續為竹市努力。