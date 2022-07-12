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老榮民素人彩繪 冰冷的牆面變身功維敘新亮點

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
88歲老榮民劉祥軍（左三）在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，市長邱鎮軍（左二）等人致送感謝狀。圖／苗栗市公所提供
88歲老榮民劉祥軍（左三）在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，市長邱鎮軍（左二）等人致送感謝狀。圖／苗栗市公所提供

88歲老榮民劉祥軍無師自通，自備材料把腦海的影像，彩繪上苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面，讓人驚艷，市長邱鎮軍等人特別頒發感謝狀，肯定為功維敘再添新亮點。

苗栗市貓裏山公園下方的功維敘隧道是熱門景點，今年春節以後，劉祥軍一人一筆，沿著步道旁台灣鐵路局山線鐵路的牆面彩繪，至今完成約50公尺，許多人眼睛一亮，也好奇他的身影。

一名經常在功維敘運動散步的李姓市民就說，鐵路邊原是長滿青苔的水泥牆，一筆筆彩繪出生動感人的畫作，牆面非私人所有，彩繪顏料需自購，而無私熱忱的心，不是人人都有的！

市公所接到反映好評，發現劉祥軍還是苗栗市大同里第15鄰鄰長，邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安、代表朱毅君，及苗栗市大同里長楊桂尾等人，特別致贈劉祥軍感謝狀，肯定創作為冷冰冰的水泥牆面增添風情。

市公所指出，劉祥軍於1938年隨部隊來台，沒有學過繪畫，去年10月先在貓裏山公園停車場通往功維敘北口的住家附近，彩繪6、70公尺，今年春節以後再擴大到鐵路邊牆面，取材腦海中的影像創作，大多數色彩繽紛，充滿愉悅之情。

88歲老榮民劉祥軍在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，讓人驚艷。記者范榮達／攝影
88歲老榮民劉祥軍在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，讓人驚艷。記者范榮達／攝影
88歲老榮民劉祥軍在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，讓人驚艷。記者范榮達／攝影
88歲老榮民劉祥軍在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，讓人驚艷。記者范榮達／攝影
88歲老榮民劉祥軍在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，讓人驚艷。記者范榮達／攝影
88歲老榮民劉祥軍在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，讓人驚艷。記者范榮達／攝影
88歲老榮民劉祥軍在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，讓人驚艷。記者范榮達／攝影
88歲老榮民劉祥軍在苗栗市功維敘隧道北口步道旁牆面彩繪，讓人驚艷。記者范榮達／攝影

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