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東方美人茶夏茶評鑑開始 16日將選出年度冠軍茶
新竹縣東方美人茶夏茶評鑑今天正式開始，今年同往年一樣因疫情不開放民眾現場旁觀評鑑過程，不過全程將以直播受民眾監督，今年共有948點報名、超過1萬斤茶樣，預計16日將正式評選出冠軍夏茶王。
受惠於雨水豐潤，今年新竹縣東方美人茶品質比去年大幅提升，茶農指出，今年芒種後因雨水不斷，茶樹萌芽、生長快速，就連採茶工都要拚採收速度，就怕採摘慢了、茶葉過老會影響製作出的茶葉品質。
不過卻也因降雨，使得採收情況並不順利，許多採茶阿婆都必須頂著大雨在茶園中工作，而因茶樹生長快速，最鮮嫩的芽茶也消縱即逝，北埔鄉農會總幹事莊烘岡即表示，今年茶菁可能比平均減產1成。
北埔鄉農會表示，今年夏茶評鑑共有948點報名，收到的茶樣達10783斤，雖比賽現場不對外開放，不過全程將以臉書直播供民眾監督，且比賽也經縣府及茶改場專家指導，絕對公平公正進行評選。
今天上午夏茶評鑑正式開始，9位初評委員也在評選開始前確認快篩陰性才正式上場為每位茶農的心血用心評鑑，預計明天就能完成初評，晉級的茶樣將進行複審，16日中午將公布特等獎冠軍茶名單。
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