東方美人茶夏茶評鑑開始 16日將選出年度冠軍茶

新竹縣東方美人茶夏茶評鑑今天正式開始，今年同往年一樣因疫情不開放民眾現場旁觀評鑑過程，不過全程將以直播受民眾監督，今年共有948點報名、超過1萬斤茶樣，預計16日將正式評選出冠軍夏茶王。

受惠於雨水豐潤，今年新竹縣東方美人茶品質比去年大幅提升，茶農指出，今年芒種後因雨水不斷，茶樹萌芽、生長快速，就連採茶工都要拚採收速度，就怕採摘慢了、茶葉過老會影響製作出的茶葉品質。

不過卻也因降雨，使得採收情況並不順利，許多採茶阿婆都必須頂著大雨在茶園中工作，而因茶樹生長快速，最鮮嫩的芽茶也消縱即逝，北埔鄉農會總幹事莊烘岡即表示，今年茶菁可能比平均減產1成。

北埔鄉農會表示，今年夏茶評鑑共有948點報名，收到的茶樣達10783斤，雖比賽現場不對外開放，不過全程將以臉書直播供民眾監督，且比賽也經縣府及茶改場專家指導，絕對公平公正進行評選。