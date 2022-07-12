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拒背黑鍋 通霄代表會擱置公所刪游泳池預算案
苗栗縣通霄鎮代表會第21屆第15次臨時會今天上午開議，針對公所追加減預算提案刪除游泳池及通西里春節敬老禮金，與會代表認為會背上黑鍋，遭鎮民唾沫，最後將兩案擱置，退回重編再審。
通霄鎮立游泳池全年編列預算共498萬多元，因今年初發包委外失敗，閉館至今，公所今提案要刪除此預算，引發代表會不滿。
副主席呂金穎認為，這是公所行政怠惰，做不好為了省事就乾脆將預算直接全刪了，整個暑假游泳池就再也沒法營運，讓鎮民少了一處消暑運動去處，游泳池也真成了蚊子館。
鎮民代表吳珮均表示，台電回饋金編列的通西里65歲以上老人春節敬老禮金53萬元，老人家的小確幸未執行就要全數刪掉，很不合理。
由於公所正面臨課級主管出走潮的空窗期，代理鎮長徐新淵無奈表示，因為好幾位新業務主管新到任或未到任，許多鎮政執行確實有困難。
他說，游泳池因消費人口不足，委外業務擱淺，公所也無力經營；至於敬老金則因自治條例未審議通過，即使到了年底也無法源依據發放，因此才提案刪除這2項預算。
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