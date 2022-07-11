活化舊司法園區 桃市議員進行環境改善會勘

桃園市議員黃家齊今邀集桃園市政府養護工程處等單位辦理現場會勘，針對推動「舊司法園區周邊人本環境多目標改善工程」、「向陽公園設施改善」進行討論。黃家齊表示，在質詢時曾多次爭取，也感謝桃園市長鄭文燦支持，將活化舊司法園區列為市府專案列管推動。

黃家齊指出，除了年底將進駐的環保局，市府也將針對包含舊司法園區、舊水利會周遭區域進行人本環境改善，配合鄰近的廈門街停車場、館後一街守法路60巷停車場即將陸續啟用，加上正在推動的正光警察宿舍都更案，都以活化中路生活圈為目標。

這項改善工程第一期將以舊司法園區為主體，改善項目包含：園區周邊圍牆打除、人行道改善、樹木修整、人行道退縮遠離路口及街廓外推增設停車彎。

目前由桃園市政府養護工程處辦理，已完成細部設計審查，正在辦理相關書圖修正及後續發包作業，預計於今年8月下旬進場施作，預計同年底完工，總工程費約計3500萬元。另外，上述工程也將由工務局協助在園區內打造兩座小公園，及由交通局在園區內增設微笑單車場站，供民眾使用。

第一期期工程也同步推動舊司法園區守法路沿線周邊電纜地下化，目前養工處已將基本設計書圖送至台電確認，並已於111年5月中旬邀集相關單位辦理現勘進行確認。

至於第二期改善工程，則針對原桃園農田水利會(捷運工程局)周邊人行環境辦理改善工程，目前養工處已派請顧問公司規劃設計，並接續辦理書圖審查作業。

另外，為爭取位在中路重劃區內的向陽公園加速改善，黃家齊在現場除針對民眾反映需立即性修繕如：公園周遭人行道植穴、溜冰場鋪面與外側通行步道、串連鄰近公園遊憩場人行動線、公園雨遮空間檢討等項目與養工處進行討論。由於向陽公園開放使用已久，黃家齊也向養工處要求在完成民眾意見蒐集後，應儘速針對向陽公園以分期施工方式辦理全面改善。

而根據養工處資料，向陽公園整體改善工程第一期推動項目將以位在力行路加油站旁的寵物區為主，預計今年9月辦理發包。後續養工處也將分期依照蒐集到的民眾意見及現行法規，投入經費改善包含公園內兒童遊戲設施等硬體，以打造優質都市休閒場域為目標。