快訊

河南村鎮銀行維權案：中國暴打人民的人民銀行之亂

溫網／約克維奇奪冠妻子怒嗆記者 憑什麼稱他為反疫苗代表？

賴清德赴日！日本記者：重大外交突破 必引中國激烈抗議

活化舊司法園區 桃市議員進行環境改善會勘

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市議員黃家齊今邀集桃園市政府養護工程處等單位辦理現場會勘，針對推動「舊司法園區周邊人本環境多目標改善工程」、「向陽公園設施改善」進行討論。圖／黃家齊辦公室提供
桃園市議員黃家齊今邀集桃園市政府養護工程處等單位辦理現場會勘，針對推動「舊司法園區周邊人本環境多目標改善工程」、「向陽公園設施改善」進行討論。圖／黃家齊辦公室提供

桃園市議員黃家齊今邀集桃園市政府養護工程處等單位辦理現場會勘，針對推動「舊司法園區周邊人本環境多目標改善工程」、「向陽公園設施改善」進行討論。黃家齊表示，在質詢時曾多次爭取，也感謝桃園市長鄭文燦支持，將活化舊司法園區列為市府專案列管推動。

黃家齊指出，除了年底將進駐的環保局，市府也將針對包含舊司法園區、舊水利會周遭區域進行人本環境改善，配合鄰近的廈門街停車場、館後一街守法路60巷停車場即將陸續啟用，加上正在推動的正光警察宿舍都更案，都以活化中路生活圈為目標。

這項改善工程第一期將以舊司法園區為主體，改善項目包含：園區周邊圍牆打除、人行道改善、樹木修整、人行道退縮遠離路口及街廓外推增設停車彎。

目前由桃園市政府養護工程處辦理，已完成細部設計審查，正在辦理相關書圖修正及後續發包作業，預計於今年8月下旬進場施作，預計同年底完工，總工程費約計3500萬元。另外，上述工程也將由工務局協助在園區內打造兩座小公園，及由交通局在園區內增設微笑單車場站，供民眾使用。

第一期期工程也同步推動舊司法園區守法路沿線周邊電纜地下化，目前養工處已將基本設計書圖送至台電確認，並已於111年5月中旬邀集相關單位辦理現勘進行確認。

至於第二期改善工程，則針對原桃園農田水利會(捷運工程局)周邊人行環境辦理改善工程，目前養工處已派請顧問公司規劃設計，並接續辦理書圖審查作業。

另外，為爭取位在中路重劃區內的向陽公園加速改善，黃家齊在現場除針對民眾反映需立即性修繕如：公園周遭人行道植穴、溜冰場鋪面與外側通行步道、串連鄰近公園遊憩場人行動線、公園雨遮空間檢討等項目與養工處進行討論。由於向陽公園開放使用已久，黃家齊也向養工處要求在完成民眾意見蒐集後，應儘速針對向陽公園以分期施工方式辦理全面改善。

而根據養工處資料，向陽公園整體改善工程第一期推動項目將以位在力行路加油站旁的寵物區為主，預計今年9月辦理發包。後續養工處也將分期依照蒐集到的民眾意見及現行法規，投入經費改善包含公園內兒童遊戲設施等硬體，以打造優質都市休閒場域為目標。

人行道 桃園市長 向陽

延伸閱讀

校園新美學！中市6所校舍工程角逐國家卓越建設獎

林智堅合體新竹桃園議員拍宣傳照 「有信心迎向勝選」

林智堅爆論文涉抄襲事件 桃市議員：轉移柯志恩焦點

林智堅爆論文抄襲事件 桃市議員：長期形象一夕破功

相關新聞

苗栗火車站綠建築像烤箱？ 立委急協調4部冷風扇明就位

台灣鐵路局苗栗車站綠建築遭抱怨夏天悶熱有如大烤箱，立委徐志榮接獲民陳情，協調明天先調用4台落地型冷風扇先降溫，7月13日...

龜山605公車停駛引反彈 桃市府：新路線約8月上路

桃園龜山大坪頂地區人口成長快速，今年1月試辦往返長庚醫院、迴龍的605公車路線，不過因每班次載客數僅約4人次，日前宣布停...

安倍曾致贈手寫「無我」 鄭文燦哀悼：他是一個大戰略家

日本前首相安倍晉三本月8日遇刺身亡。總統府昨表示，今日各級政府機關、公立學校下半旗一日。桃園市長鄭文燦今下午受訪表示，要...

苗栗北橫地下道設警語提醒「坑洞多」 議員批荒謬

苗栗縣北橫地下道因地下水位較高，常造成積水、路面破損，縣府工務處近來架設「道路多處坑洞，請減速慢行」標誌，提醒用路人注意...

竹北新瓦屋板凳電影院邁第17年 連2周六晚放映露天電影

新竹縣每年暑假最吸引親子活動之一莫過於新瓦屋的板凳電影院，今年將邁入第17年，新竹縣文化局特別挑選迪士尼電影「魔法滿屋」...

桃園首波Novavax疫苗開打 全市26處社區接種站

桃園市長鄭文燦今上午前往永康市民活動中心，視察社區接種站運作情形時表示，今日全市26處社區接種站提供首波Novavax疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。