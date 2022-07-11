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台鐵苗栗站綠建築沒冷氣！剪票員曾中暑 旅客「真的很難受」

中央社／ 苗栗縣11日電
台鐵苗栗車站跨站式站房標榜「綠建築」，採自然採光、通風，但夏季高溫炎熱沒有冷氣，僅有少數吊扇，屢遭旅客投訴悶熱，連剪票員都曾中暑不適，立委徐志榮近期將邀台鐵實地會勘設法改善。中央社
台鐵苗栗車站跨站式站房標榜「綠建築」，採自然採光、通風，但夏季高溫炎熱沒有冷氣，僅有少數吊扇，屢遭旅客投訴悶熱，連剪票員都曾中暑不適，立委徐志榮近期將邀台鐵實地會勘設法改善。中央社

台鐵苗栗車站標榜「綠建築」採自然採光通風，但夏季高溫炎熱沒有冷氣，屢遭旅客投訴悶熱，連剪票員都曾中暑不適，立委徐志榮今天表示，近期將邀台鐵實地會勘設法改善。

台鐵苗栗車站跨站式站房於民國102年10月啟用，聯通東、西站的主體建築雖採自然採光、通風設計，並獲綠建築鑽石級標章，但「冬冷夏熱」特性，導致站方每到夏季客訴接不停，就連站務人員也感覺太熱吃不消。

苗栗車站站長吳兆迪告訴中央社記者，除了售票室等辦公空間因有電腦設備安裝冷氣外，其餘公共空間僅以吊扇增加空氣流通，但是夏季高溫動輒攝氏37、38度，吹出來也都是熱風。

吳兆迪指出，曾有剪收票同仁可能未及時補充水分，發生中暑不適，後來在剪票口周邊擺放水冷式風扇，效果也很有限，目前僅能彈性調整剪票員執勤時間，在無列車時允許進入剪收票房暫時歇口氣。

記者實地採訪時，有生存遊戲玩家穿著全身裝備在售票大廳候車，額頭上斗大的汗珠流不停。張姓旅客說，在苗栗站搭車得「賭天氣」，有風時或許還能忍受，沒風悶熱時，還得戴口罩防疫，「真的很難受」。

台鐵苗栗車站跨站式站房標榜「綠建築」，售票大廳無冷氣空調，站方每到夏季時常接獲旅客投訴悶熱，有生存遊戲玩家穿著全身裝備候車時汗流浹背。中央社
台鐵苗栗車站跨站式站房標榜「綠建築」，售票大廳無冷氣空調，站方每到夏季時常接獲旅客投訴悶熱，有生存遊戲玩家穿著全身裝備候車時汗流浹背。中央社

立委徐志榮服務處今天透過新聞稿表示，經聯繫溝通後，台鐵同意這兩天先行調用4台落地型冷風扇到苗栗站使用，並於13日辦理現場會勘，研議長期改善方案。

徐志榮指出，苗栗車站是一等站，進出旅客眾多，雖然站體採綠建築形式，但也不能讓鄉親及遊客頂著30幾度悶熱高溫在站內等候火車，另外暑假期間出遊人數多，而苗栗車站旁的苗栗火車頭園區正進行改造，要求台鐵應採取短、中、長期的改善方案。

綠建築 台鐵 高溫 中暑

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