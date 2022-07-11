燈塔之光點亮台日友誼 桃園銚子締結友好交流協定
桃園市長鄭文燦今下午與日本千葉縣銚子市長越川信一舉辦線上友好交流協定簽約典禮，桃園市與千葉縣是姊妹市，此次與千葉縣銚子市的友好交流協定簽署，讓桃園與千葉縣的連結更加鞏固。
銚子市為鄭文燦上任後簽訂的第7個日本友好城市，相信兩邊的燈塔之光，將持續點亮台日友誼。
鄭文燦表示，桃園與千葉縣銚子市的交流始於燈塔，桃園市觀音區有白沙岬燈塔，銚子市則有犬吠埼燈塔。鄭市長於108年8月率市府團訪問銚子市，參訪風力發電廠及犬吠埼燈塔，而桃園市觀音區及銚子市皆具備優質風場條件、漁業發達，也有燈塔觀光資源，希望未來雙方在各領域深化交流。
銚子市長越川信一表示，銚子市向來與台灣關係很深，如2020東京奧林匹克時獲選為台灣女子壘球代表隊的接待城市、銚子電氣鐵道與台鐵蘇澳線締結姊妹鐵道路線協定，銚子地質公園與野柳地質公園締結觀光學術交流協定。希望此次與桃園市締盟，能夠促進更多文化藝術、體育、觀光、經濟等交流。
台北駐日經濟文化辦事處代表謝長廷表示，桃園在鄭文燦領導下積極拓展日本友好城市交流，相信桃園市觀音區與千葉縣銚子市的未來交流將越來越深厚。
日本台灣交流協會台北事務所首席副代表服部崇致詞中祝福雙方城市在疫情中仍順利締結友好交流協定。會後，鄭文燦也與服部副代表一同至市府1樓參觀甫開展的「國際交流友好城市物產展」。
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