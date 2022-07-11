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竹北新瓦屋板凳電影院邁第17年 連2周六晚放映露天電影
新竹縣每年暑假最吸引親子活動之一莫過於新瓦屋的板凳電影院，今年將邁入第17年，新竹縣文化局特別挑選迪士尼電影「魔法滿屋」及電影「秘境探險」將在本周及下周六晚間放映，邀請大小朋友享受露天電影的樂趣，體驗古早農家看戲台的氛圍。
文化局表示，2場電影都是經過精心挑選適合闔家觀賞的電影，一部是獲得奧斯卡最佳動畫長片獎、充滿異國童趣歌舞風的「魔法滿屋」，於7月16日晚上7點準時於新瓦屋的大禾埕放映，另一部則是今年才剛上映，改編自經典電玩遊戲的冒險動作片「秘境探險」，23日晚間7點放映。
文化局長李安妤表示，新瓦屋板凳電影院從2006年舉辦至今，今年將邁入第17年，每年板凳電影院上映時，都吸引許多家長帶著孩子前來參與，大家全部拿著板凳就坐在禾埕露天觀賞，就像古早時候農家們一同看戲台演出的氣氛，無形間也串起都市人之間難得的人情味。
李安妤說，今年除了有露天電影，從白天就會有一系列活動讓小朋友參與，尤其歡迎民眾帶著歷年活動的紀念板凳回來參與「帶板凳回娘家」，前100名就能獲得限量加碼回饋的新瓦屋造型抱枕及專屬VIP座席，也能用歷年活動參與照片參加抽好禮活動。
同時今年板凳電影院也準備17周年紀念文創品「原木板凳」、「原木紀念蛋捲桌」等，只要連續2個周六都來現場看電影並線上填寫問卷，就會在23日晚間8點50分於現場抽出100名幸運得主。
現場也規畫飲食區，有由新住民及在地店家展售的異國特色美食及文創商品，也鼓勵大小朋友完成隱藏在保存區內的指定關卡即可獲得活動限量消費券，還有「好玩的劇團」帶來的禾埕舞台秀、游怡婷樂團表演，以及其他多項活動，詳情可上新竹縣文化局臉書或官網詳閱。
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