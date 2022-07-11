竹北新瓦屋板凳電影院邁第17年 連2周六晚放映露天電影

新竹縣每年暑假最吸引親子活動之一莫過於新瓦屋的板凳電影院，今年將邁入第17年，新竹縣文化局特別挑選迪士尼電影「魔法滿屋」及電影「秘境探險」將在本周及下周六晚間放映，邀請大小朋友享受露天電影的樂趣，體驗古早農家看戲台的氛圍。

文化局表示，2場電影都是經過精心挑選適合闔家觀賞的電影，一部是獲得奧斯卡最佳動畫長片獎、充滿異國童趣歌舞風的「魔法滿屋」，於7月16日晚上7點準時於新瓦屋的大禾埕放映，另一部則是今年才剛上映，改編自經典電玩遊戲的冒險動作片「秘境探險」，23日晚間7點放映。

文化局長李安妤表示，新瓦屋板凳電影院從2006年舉辦至今，今年將邁入第17年，每年板凳電影院上映時，都吸引許多家長帶著孩子前來參與，大家全部拿著板凳就坐在禾埕露天觀賞，就像古早時候農家們一同看戲台演出的氣氛，無形間也串起都市人之間難得的人情味。

李安妤說，今年除了有露天電影，從白天就會有一系列活動讓小朋友參與，尤其歡迎民眾帶著歷年活動的紀念板凳回來參與「帶板凳回娘家」，前100名就能獲得限量加碼回饋的新瓦屋造型抱枕及專屬VIP座席，也能用歷年活動參與照片參加抽好禮活動。

同時今年板凳電影院也準備17周年紀念文創品「原木板凳」、「原木紀念蛋捲桌」等，只要連續2個周六都來現場看電影並線上填寫問卷，就會在23日晚間8點50分於現場抽出100名幸運得主。