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時代力量今宣布：苗栗海選第一位議員參選人吳翌立出線

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上午記者會，時代力量主席陳椒華、總召邱顯智、立委王婉諭也到場加持，並為縣長參選人宋國鼎加油打氣。圖／時代力量苗栗黨部提供
上午記者會，時代力量主席陳椒華、總召邱顯智、立委王婉諭也到場加持，並為縣長參選人宋國鼎加油打氣。圖／時代力量苗栗黨部提供

時代力量今天在苗栗黨部召開「相信苗栗，相信改變，時代力量苗栗提名記者會」，公布第五選區（頭份、南庄、三灣）參選人吳翌立，而她也是時代力量苗栗海選第一位出線的議員名單。

吳翌立表示，她是嫁來苗栗15年的苗栗媳婦，婚前是護理師，婚後是兩個孩子的媽媽與全職家庭主婦，直到家鄉遭遇到坤輿掩埋場的抗爭事件，「如果好人坐視不管，不在乎政治，就要面對惡人掌權、黑暗勢力統治的現實。」

她說，家庭主婦是最了解生活中的柴米油鹽醬醋茶，能夠真正體會民眾的需求，為民眾謀取福利，所以她願挺身而出，希望成為苗栗縣議會裡唯一一位專注在婦幼、教育、兒童、照顧議題的專業議員，替孩子爭取更好的生活環境，為你勇敢發聲。

宋國鼎說，自4月26日宣布參選至今76天，他走過23場的市場、站了17個不同的路口，用勇敢的行動號召苗栗人爭取一起驕傲；第一線的民眾回饋讓他很肯定，苗栗人知道苗栗有問題，也希望苗栗改變，卻不敢相信，苗栗可以改變。

上午記者會，時代力量主席陳椒華、總召邱顯智、立委王婉諭也到場加持，並為縣長參選人宋國鼎加油打氣。黨部指出，號召海選候選人還在持續進行中，未來也會陸續公布有意參選的有志之士。

時代力量今天公布第五選區參選人吳翌立，而她也是該黨苗栗海選第一位出線的議員名單。圖／時代力量苗栗黨部提供
時代力量今天公布第五選區參選人吳翌立，而她也是該黨苗栗海選第一位出線的議員名單。圖／時代力量苗栗黨部提供

時代力量 記者會 宋國鼎

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