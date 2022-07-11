桃園首波Novavax疫苗開打 全市26處社區接種站

桃園市長鄭文燦今上午前往永康市民活動中心，視察社區接種站運作情形時表示，今日全市26處社區接種站提供首波Novavax疫苗免預約接種服務。

Novavax疫苗為次單位蛋白疫苗，不僅疫苗保護力高，且安全較無副作用，是良好的疫苗選擇，凡年滿18歲、符合接種資格者，不論劑次均可前來接種，且可與其他疫苗廠牌交替使用。

鄭文燦指出，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府預計在7月21日疫苗到貨後，於30所國小設置「兒童莫德納疫苗快打站」，提高嬰幼兒的保護力。

鄭文燦說明，市府預估今日施打人數較多，疫苗備量也相當充足，除了呼籲符合資格的市民朋友踴躍前來接種疫苗之外，未來也將視疫苗數量決定下一輪施打時間，兼顧各年齡層市民的健康。

鄭文燦表示，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府規畫兒童莫德納疫苗專案接種，將採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園），以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式雙軌併行，提供嬰幼兒接種疫苗服務，預計在7月21日疫苗到貨後，於30所國小設置「兒童莫德納疫苗快打站」，接種環境方便友善，後續市府會公告學校快打站地點，也歡迎家長抱著孩子前來接種。

鄭文燦指出，目前疫情正在收斂中，在恢復正常生活的同時，也仍應持續提高保護力，6至11歲國小學生莫德納及5至11歲BNT第2劑兒童疫苗入校接種計畫已在7月5日全數接種完畢，尚未完成接種者可至衛生所或醫療院所安排接種。