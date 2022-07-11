為恭醫院自動繳費機剔除「特殊身分」網友諷：形同虛設

苗栗縣頭份為恭醫院B1的自動繳費機，因有繳費「身分」限制造成不便，有民眾在臉書社群「靠北苗栗」發文諷：自動繳費機「特殊身分」才能用；網友則罵：形同虛設，苗栗國嗎？院方無奈表示，機器並竟不是人，有些資訊會有無法辨識的缺憾，建議民眾詳閱繳費單上的注意事項。

民眾投訴說，頭份為恭醫院B1的自動繳費機形同虛設，根本放好看的吧？6月才正常使用過，結果現在一堆人要繳費確無法使用，全卡在櫃檯前面讓人感覺生意很好的樣子嗎？繳費機還限定給特殊身分專屬，到底是那個天才做的決定，站了快一個小時沒人使用成功，請問你們的特殊身分到底有多少人用，別搞笑了好嗎？

院方表示，繳費單最下方有使用自動繳費機的注意事項，其中身分別：重大傷病、福保、榮民、身心障礙、轉診、職傷、多氯聯苯（油症卡）、TB就診、替代役男等等尚無法利用，主要是因為上述人員為優免身分，無法直接由機器識別，需再經櫃檯人員核實後才能批價，造成不便，尚請諒察。