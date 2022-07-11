竹巿籲打好打滿 5-11歲兒童第二劑疫苗施打站倒數4天

新竹市5至11歲兒童第二劑疫苗施打站專案將於本周五截止，市府開設中正市場與體育館兩大疫苗施打站，提供間隔第一劑滿4周以上的兒童接種第二劑疫苗。代理市長陳章賢今到體育館關心疫苗施打流程與孩童狀況，並呼籲大家疫苗打好打滿，保護自己跟家人。

陳章賢表示，學校放暑假，為讓孩子有完整疫苗保護，市府除安排38家診所施打，也加開中正市場、體育館兩大施打站，讓5至11歲孩子打輝瑞兒童疫苗第二劑。

市府指出，統計至7月9日，竹市5至11歲孩子完成第一劑接種率為79.9％，第二劑為21.2％。目前兩大疫苗站皆為隨到隨打，均施打兒童輝瑞疫苗，若需接種莫德納疫苗，或於開站時段外有接種需求，竹市38家合約醫療院所也開放預約施打（https://reurl.cc/0pnxb6）。教育處也積極安排校園排程，各校將依表訂時間請小朋友著體育服、攜帶小黃卡至疫苗施打站接種。

35歲陳姓婦女表示，今帶兩名孩童來打第二劑疫苗，覺得體育館施打站的環境比起診所相當寬敞，流程也很順暢，停車也方便。而且醫護人員及防疫志工還精心準備卡通裝扮、協助分散小朋友注意力，不讓孩子感到害怕，相當有耐心。