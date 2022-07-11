守護孩子的馬路英雄 竹市表揚73名績優交通導護人員

新竹市府今年表揚73名交通導護英雄，其中導護年資長達20年以上共有5位，長達10年以上12位，其中，邱國霖在舊社國小及光華國中擔任導護志工長達20年，每天守護學童上學安全，數十年如一日。翁美玄的小孩已國小畢業多年，但翁仍以自身行動呼籲更多人一起加入導護行列。

「國小的孩子們更需要我們！」優導護志工邱國霖長年無私奉獻，在舊社國小及光華國中擔任導護志工長達20年，每天守護學童上學安全。翁美玄擔任導護志工22年，雖然她的小孩已國小畢業多年，但想到國小孩童在上放學的路上更需要大人守護，就以自身行動呼籲更多人一起加入導護行列。

陳合治每日風雨無阻，在港南國小及南華國中擔任導護志工長達15年，熱心公益的她同時也是竹市反毒宣導志工，推動交安及品德教育不遺餘力，作為孩童學習的典範。

「協助孩童平安過馬路、能感受到孩童的天真活潑，內心也會有一種喜悅！」葉信金說，他擔任志工至今年是第17年，從大兒子小一開始當導護志工，到今年孩子都已上研究所了。每天聽到孩童的大聲問候「早安」，讓他感受到孩童的天真活潑。

教育處長賴榮光表示，市府近年推動步行城市計畫，盤點全市校園通學環境，投入逾3.6億元推動22處通學步道改善，打造好舒適、好安全、好環境的通學廊道。