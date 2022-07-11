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竹市呷熊飽餐食補助 300間愛心店家暑假供餐不中斷

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府與300多家愛心商家一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫，在暑假期間持續供應愛心餐食，讓弱勢孩子穩定溫飽。圖／市府提供
新竹市府與300多家愛心商家一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫，在暑假期間持續供應愛心餐食，讓弱勢孩子穩定溫飽。圖／市府提供

新竹市府與300多家愛心商家一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫，在暑假期間持續供應愛心餐食，讓弱勢孩子穩定溫飽，今年6月剛加入該計畫的「老麵酵匠包子饅頭店說，希望帶給孩童更多營養美味的饅頭。市府亦持續號召愛心商家加入，一起成為弱勢家庭的溫暖倚靠。

市府指出，暑假期間有不少弱勢家庭家長會擔心，少了學校營養午餐，家中孩童沒有足夠的營養餐食；市府結合超過300間愛心商家，全年持續辦理「呷熊飽」餐食補助計畫，合作對象橫跨四大超商、早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等，選擇多元。

社會處表示，當弱勢家庭遭遇緊急事故時，社工員將評估核發每張80元面額的餐券，讓民眾自行依地緣便利至超商、早餐店、麵包店、包子饅頭店、便當店及生鮮超市等地，兌換熟食、便當等餐食以獲基本溫飽。

「老麵酵匠包子饅頭店」業者說，自家店老麵發酵製作的包子饅頭，每天新鮮出爐，提供民眾多元餐點兌換選擇，希望營養美味的饅頭陪伴孩子度過暑假時光。

社會處分享，賴姓女子因公司減班，工時減少導致收入銳減，得兼職餐飲業，還要照顧2名年幼子女，疫情期間又遇子女遠距教學，伙食開銷增大。經社會處社工訪視評估，家庭經濟狀況確為窘迫，提供餐券穩定孩子的飲食需求，兼顧學業的同時能溫飽。

社會處指出，「愛心福利社」則是結合民間力量、整合物資平台，將資源提供給本市弱勢家庭，截至今年5月，共與30餘個民間單位或個人攜手合作，提供嬰兒用品、成人用品、食品雜貨、泡麵灌頭、飲品沖泡及生活百貨等民生物資，滿足各年齡、各族群需要，「呷熊飽」餐食補助及「愛心福利社」共計服務弱勢民眾9814人次。

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼或生活困難或家中出現變故，請民眾踴躍通報社會處，將由社工員評估並媒合相關資源，如提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助，除能減輕經濟負擔外，更讓弱勢家庭能在遭遇急難事件時維持基本生活保障。

新竹市府與300多家愛心商家一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫，在暑假期間持續供應愛心餐食，讓弱勢孩子穩定溫飽。圖／市府提供
新竹市府與300多家愛心商家一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫，在暑假期間持續供應愛心餐食，讓弱勢孩子穩定溫飽。圖／市府提供
「老麵酵匠包子饅頭店」今年6月剛加入該計畫，業者說，希望帶給孩童更多營養美味的饅頭。圖／市府提供
「老麵酵匠包子饅頭店」今年6月剛加入該計畫，業者說，希望帶給孩童更多營養美味的饅頭。圖／市府提供

饅頭 愛心 弱勢家庭

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