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竹南秘境-五福大橋中港溪出海口賞夕陽美景

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年公所爭取經費針對端午洗港活動廣場、道路改善，增設遊憩設施等均已完成，使河濱公園兼具休閒及教育的功能。圖／竹南鎮公所提供
今年公所爭取經費針對端午洗港活動廣場、道路改善，增設遊憩設施等均已完成，使河濱公園兼具休閒及教育的功能。圖／竹南鎮公所提供

竹南秘境-五福大橋中港溪出海口賞夕陽美景！位於苗栗縣中港溪河口北岸的塭仔頭漁港附近的官義渡生態公園，公所近日完成環境整理，讓景觀環境煥然一新；公所表示，除了公部門的努力外，也有一群熱心的志工朋友，每天都在這協助環境整理，歡迎大家一起來探索竹南秘境。

官義渡生態公園擁有大片紅樹林、木麻黃林，蘊藏著大量的魚蟹生態，每天都能看見成群白鷺鷥在林梢上生活，每逢冬季更能欣賞成群來此避冬棲息的候鳥，竹南鎮公所在區內設有官義渡紀念碑， 這裡也是苗栗縣重要的紅樹林保護區。

竹南鎮長方進興表示，今年爭取水保局900萬元經費，針對端午洗港活動廣場、道路改善，增設遊憩設施等均已完成，使河濱公園兼具了休閒及教育的功能，近日更由志工協助除草、環境整理，讓整體環境更優美。

他說，區內不收費，空地可供露營，但不能生火，傍晚時分賞鳥，看著成群白鷺不斷的的吵鬧著，要在林梢過夜而爭逐一席之地，相當有趣，更是賞夕陽美景的好地方。

另外，有民眾建議，在官義渡公園與垃圾場之間的自行車道，能設置一座景觀橋橫跨紅樹林，串聯假日之森、親子之森的自行車道。公所則表示，會通盤檢討規畫，繼續爭取經費建設。

近日完成區內環境整理，煥然一新，公所歡迎大家一起來探索竹南秘境。圖／竹南鎮公所提供
近日完成區內環境整理，煥然一新，公所歡迎大家一起來探索竹南秘境。圖／竹南鎮公所提供
近日完成區內環境整理，煥然一新，公所歡迎大家一起來探索竹南秘境。圖／竹南鎮公所提供
近日完成區內環境整理，煥然一新，公所歡迎大家一起來探索竹南秘境。圖／竹南鎮公所提供
在官義渡生態公園可欣賞夕陽美景。圖／竹南鎮公所提供
在官義渡生態公園可欣賞夕陽美景。圖／竹南鎮公所提供

紅樹林 生態公園 自行車

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